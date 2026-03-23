Nagy a baj: a háborúra készülő európai országban már készítik be a cukrot, a lisztet és az étolajat

A finn rendszer egyik sajátossága, hogy az ország védelme nem csupán a hadseregre épül. Egy esetleges támadás – legyen az fegyveres invázió vagy nagyszabású kibertámadás – esetén a kritikus infrastruktúrát üzemeltető cégek azonnal életbe léptetik részletes vészhelyzeti terveiket.

Ilyenkor az S Group feladata az lenne, hogy a körülbelül 5,6 millió lakos ellátása folyamatos maradjon. Ez nem egyedi gyakorlat: a védelmi ipar, a közlekedés és a kiberbiztonság területén működő vállalatok is hasonló tervekkel rendelkeznek. Ezek nemcsak háborús helyzetekre vonatkoznak, hanem természeti katasztrófákra, ellátási fennakadásokra vagy pénzügyi rendszereket érő támadásokra is.

Finnország stabil ellátásbiztonsága hosszú évtizedek tudatos felkészülésének és képzésének eredménye – hangsúlyozta Ahtoniemi. Mint mondta, a cégek tisztában vannak a rendszerben betöltött szerepükkel, ezért hajlandók erőforrásokat fordítani a felkészülésre.

Ez a megközelítés nem újkeletű, hiszen Finnország, Svédország, Norvégia és Dánia régóta a „totális védelem” elvét követi, amely a katonai és civil szféra szoros együttműködésén alapul.

A 2022-ben kitört orosz–ukrán háború után Finnország tovább erősítette ezt a modellt, és szélesebb körben vonta be a gazdasági szereplőket is. Az új szemléletet ma „átfogó biztonságként” emlegetik. A finn kormány ezt A társadalom biztonsági stratégiája című dokumentumban rögzítette, amely a nemzeti biztonságpolitika alapja.

A rendszer lényege, hogy a kulcsfontosságú vállalatok szorosan együttműködnek a helyi hatóságokkal és a központi kormányzattal.

Ennek részeként úgynevezett felkészülési bizottságokban dolgoznak együtt, valamint rendszeresen országos gyakorlatokon tesztelik a válságkezelési terveket. A felkészülés nem kizárólag hagyományos háborús helyzetekre irányul: kiemelt figyelmet kapnak a kibertámadások, az élelmiszer- és vízellátási zavarok, valamint a pénzügyi rendszer elleni támadások is. Ahtoniemi szerint ezek a gyakorlatok jelentős erőforrásokat igényelnek a vállalatoktól, ugyanakkor nélkülözhetetlenek a hatékony működéshez. Az S Group emellett együttműködik az Országos Vészhelyzeti Ellátási Szervezettel.

A rendszer egyik alappillére a stratégiai készletek fenntartása. A jogszabályok előírják az élelmiszeripari cégeknek, hogy alapvető termékekből – például lisztből, cukorból és étolajból – jelentős tartalékokat halmozzanak fel.

Ezeket speciális raktárakban vagy föld alatti, tartalék energiaforrásokkal ellátott létesítményekben tárolják. A kiskereskedelmi szektor más szereplői is aktív résztvevői a rendszernek.

A Kesko vezetője, Jyrki Tomminen kiemelte: céljuk, hogy a finn társadalom minden körülmények között működőképes maradjon.

Mint mondta, a vállalatok közös vészforgatókönyveket készítenek, és rendszeres gyakorlatokon készülnek fel különböző válsághelyzetekre.

A finn modell egyik kulcseleme, hogy nemcsak az intézmények, hanem az állampolgárok is aktív szerepet vállalnak a védelemben.

Tom Woolmore biztonságpolitikai szakértő szerint Finnországban minden felnőtttől elvárják, hogy hozzájáruljon a nemzeti védelemhez.

„Ez nem elméleti kérdés, hanem a gyakorlatban is megvalósul” – emelte ki. Ezt példázza Frank Martela esete is, aki Helsinkiben filozófiaprofesszorként dolgozik, ugyanakkor haditengerészeti tartalékosként bármikor behívható. Úgy véli, egy válsághelyzetben nem feltétlenül katonai feladatot kapna, hanem olyan szerepet, amely megfelel a korábban megszerzett tapasztalatainak. „Ha történik valami, megmondják, mit kell tennem” – fogalmazott.

Borítókép: Fiatal finn katonák (Fotó: AFP)