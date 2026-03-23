Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el Szijjártó Péter lehallgatása ügyében

Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen – közölte Orbán Viktor miniszterelnök.
A kormányfő a közösségi oldalán bejelentette, hogy utasította az igazságügyi minisztert, hogy
a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki.
Mint megírtuk, a Mandiner birtokába került egy hangfelvétel, amely szerint a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. A beszélgetésből kiderül az is, hogy a riporter nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is működik a Tisza külügyi politikusával.
