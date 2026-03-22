Durva törlesztés: a Real Madrid sztárját kiállították, amiért újra megtorolta a három évvel ezelőtti sértést

A Real Madrid végül megnyerte a végig lüktető, magas színvonalú és több fordulatot hozó madridi derbit, de a győzelem fölé egyértelműen Valverde piros lapja vetett árnyékot. A találkozó hosszú ideig a futballról szólt, az utóélete viszont már szinte biztosan a durva belépőről és annak lehetséges előzményeiről szól majd. A Bernabéuban lejátszott mérkőzésen az Atlético szerzett vezetést, a Real fordított, a vendégek egy bombagóllal visszajöttek, végül Vinícius döntött, ám a hajrában Valverde szabálytalansága mindent átírt a meccs értelmezésében.

Federico Valverde szép gólt rúgott, majd kiállították a Real Madrid-Atlético La Liga-rangadón, amiért megrúgta Alex Baenát

Atlético-előny, majd szünet után Real Madrid-fordítás

Az első félidőben az Atlético szerzett vezetést: a 33. percben Ademola Lookman fejezett be közelről egy szépen végigvitt támadást, így Diego Simeone csapata 1-0-s előnnyel vonulhatott szünetre. A fordulás után azonban gyorsan megváltozott a meccs képe. Az 52. percben Vinícius Júnior büntetőből egyenlített, majd három perccel később a szünetben csereként beállt José María Giménez nagyot hibázott hátul, Valverde pedig azonnal lecsapott az ajándékra, és megszerezte a Real második gólját (2-1).

Molina bombája után ismét Vinícius villant

A Real Madrid fordítása nem törte meg az Atléticót. A 66. percben Nahuel Molina hatalmas gólt lőtt távolról, amellyel újra döntetlen lett az állás (2-2), és ismét teljesen nyílttá vált a derbi. A vendégek ekkor joggal bízhattak benne, hogy pontot vagy pontokat vihetnek el, de a Realnak erre is volt válasza. A 72. percben Vinícius újra villant, megszerezte saját második gólját, ezzel pedig beállította a 3-2-es végeredményt.

A találkozó hajrájában csereként ismét beállt a térdsérülésből felépült , de még nem százszázalékos Kylian Mbappé, valamint Jude Bellingham és Trent Alexander-Arnold, utóbbi fontos szerepet játszott a Real Madrid harmadik gólja előtt.