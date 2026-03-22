Durva törlesztés: a Real Madrid sztárját kiállították, amiért újra megtorolta a három évvel ezelőtti sértést

Fordulatos, izgalmas és színvonalas meccset hozott a La Liga 29. fordulójának rangadója. A Real Madrid 3-2-re legyőzte az Atlético Madridot és így nem nőtt tovább a hátránya a Barcelona mögött. A madridi derbi nemcsak a hazaiak fordítása és Vinícius duplája, hanem elsősorban Federico Valverde kiállítása miatt kínál témát. Az uruguayi középpályás Álex Baenát rúgta meg csúnyán a hajrában, az eset óhatatlanul felidézte a két játékos 2023-as, nagy port kavart konfliktusát.

2026. 03. 22. 23:40
A Real Madrid örülhetett, fontos meccset nyert meg az Atlético ellen Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
A Real Madrid végül megnyerte a végig lüktető, magas színvonalú és több fordulatot hozó madridi derbit, de a győzelem fölé egyértelműen Valverde piros lapja vetett árnyékot. A találkozó hosszú ideig a futballról szólt, az utóélete viszont már szinte biztosan a durva belépőről és annak lehetséges előzményeiről szól majd. A Bernabéuban lejátszott mérkőzésen az Atlético szerzett vezetést, a Real fordított, a vendégek egy bombagóllal visszajöttek, végül Vinícius döntött, ám a hajrában Valverde szabálytalansága mindent átírt a meccs értelmezésében.

Federico Valverde szép gólt rúgott, majd kiállították a Real Madrid-Atlético La Liga-rangadón, amiért megrúgta Alex Baenát

Atlético-előny, majd szünet után Real Madrid-fordítás

Az első félidőben az Atlético szerzett vezetést: a 33. percben Ademola Lookman fejezett be közelről egy szépen végigvitt támadást, így Diego Simeone csapata 1-0-s előnnyel vonulhatott szünetre. A fordulás után azonban gyorsan megváltozott a meccs képe. Az 52. percben Vinícius Júnior büntetőből egyenlített, majd három perccel később a szünetben csereként beállt José María Giménez nagyot hibázott hátul, Valverde pedig azonnal lecsapott az ajándékra, és megszerezte a Real második gólját (2-1).

Molina bombája után ismét Vinícius villant

A Real Madrid fordítása nem törte meg az Atléticót. A 66. percben Nahuel Molina hatalmas gólt lőtt távolról, amellyel újra döntetlen lett az állás (2-2), és ismét teljesen nyílttá vált a derbi. A vendégek ekkor joggal bízhattak benne, hogy pontot vagy pontokat vihetnek el, de a Realnak erre is volt válasza. A 72. percben Vinícius újra villant, megszerezte saját második gólját, ezzel pedig beállította a 3-2-es végeredményt.

A találkozó hajrájában csereként ismét beállt a térdsérülésből felépült , de még nem százszázalékos Kylian Mbappé, valamint Jude Bellingham és Trent Alexander-Arnold, utóbbi fontos szerepet játszott a Real Madrid harmadik gólja előtt.

 

Valverde és Baena: egy régi ügy árnya vetült a derbire

A meccs másnapi fő beszédtémáját mégsem Vinícius duplája vagy Molina bombagólja jelenti majd, hanem Valverde kiállítása. A 77. percben az uruguayi középpályás durván odalépett Álex Baenának, és azonnal piros lapot kapott.

Az eset azért kap különösen nagy figyelmet, mert a két játékos között 2023-ban már komoly konfliktus robbant ki.

Akkor egy Villarreal–Real Madrid mérkőzés után Baena feljelentést tett, mert azt állította, hogy Valverde a stadion parkolójában bántalmazta őt. Az ügy hátterében az a vád állt, hogy Baena korábban megjegyzést tett Valverde várandós feleségére és a születendő gyermekére. Ezt a Valverde környezetéből származó állítást később Baena tagadta, és nyilvánosan hazugságnak nevezte. Az ügyben végül nem született sportfegyelmi eltiltás, a büntetőeljárást pedig bizonyítékhiány miatt lezárták.

Nem állítható persze, hogy Valverde az akkori ügy tudatos törlesztéseként rúgta meg Baenát, de az előzmények ismeretében ez az értelmezés aligha kerülhető meg.

A Real Madrid 3-2-re megnyerte a derbit, mégis könnyen lehet, hogy a következő napokban inkább erről a piros lapról és a három évvel ezelőtti botrány visszhangjáról szólnak majd a spanyol lapok.

A La Liga élcsoportja

  1. Barcelona – 73 pont
  2. Real Madrid – 69 pont
  3. Villarreal – 58 pont
  4. Atlético Madrid – 57 pont
  5. Real Betis – 44 pont
  6. Celta Vigo – 41 pont

A téma legfrissebb hírei

