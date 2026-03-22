Megszenvedett otthon a Barcelona, a második félidőben lefocizták a katalánokat

A La Liga élén álló Barcelona négymeccses győzelmi sorozatban várhatta a 14. helyen álló, elmúlt két bajnokiján döntetlent játszó Rayo Vallecanót. A felek augusztus végén vívott madridi odavágóján nem tudták begyűjteni a három pontot a katalánok, 1-1 lett annak a találkozónak a vége.

Egy szöglet jelentette a különbséget

Meglepő csavarral indulhatott volna a mérkőzés, azonban Garcia védte Carlos Martin lövését, nem került előnybe a Rayo Vallecano. A 11. percben a vendég hálóőr is munkában volt már: Gerard Martin tette próbára, de állta a sarat. Két perccel később Raphinha lőtt, a labda nem sokkal kerülte el a kaput.

A 24. percben előnybe került a Barcelona: Cancelo szöglete után Araujo bólintott a kapuba (1-0).

Az első félóra végén ismét farkasszemet nézett Raphinha és a vendégek kapusa, Batalla, aki bravúrral mentette meg csapatát a bekapott góltól. Az eredmény már nem változott, 1-0-s előnyben volt a szünetben Hansi Flick együttese.

Szűkös sikert aratott a Barcelona

A fordulást követően nagy mezőnyfölényben játszottak a katalánok, azonban nem érkeztek futószalagon a helyzetek. Csaknem az első óra végéhez értünk, amikor Yamal került helyzetbe, a meccsen talán először kapott annyi teret a vendég védőktől, de nem talált kaput lövésével. Három perccel később Fermín is pontatlan volt, nem tudta begyötörni a második gólját a Barcelona.

Felpörögtek ekkor az események, ugyanis egy perccel az előző helyzet után már a katalánok kapuja forgott veszélyben: Garcia védeni tudott. A 63. percben egy újabb bravúrt mutatott be a Barcelona hálóőre, Unai Lopez fejesét hatástalanította. Hansi Flick együttese kissé belealudt a találkozóba.

A hajrában is a Rayo Vallecano játszott veszélyesen és gólra törően. Előbb Pacha lőtt fölé egy ziccert, majd a 89. percben Garcia védte Jorge de Frutos lövését.

Az eredmény már nem változott, nagyon megszenvedett ezért a három pontért Hansi Flick együttese. A találkozó legjobbjának nem meglepő módon a Barcelona kapusát, Joan Garciát választották. A várható gólokban a Rayo Vallecano felülmúlta a hazaiakat (1.36, illetve 1.83 ezen mutató a csapatoknál).