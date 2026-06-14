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Dörner György: Kiherélik a társadalmat, és még nincs vége

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Ostobaság, butaság, bornírtság – jelentette ki Dörner György azzal a váddal kapcsolatban, hogy az elmúlt tizenhat évben az Orbán-kormány elnyomta a balliberális művészeket. Az Új Színház igazgatója arról is beszélt, miként élte meg a választás eredményét, és arról is, mivel magyarázza a Tisza Párt elsöprő győzelmét.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 10:14
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A színművész szerint egy ilyen helyzetben az embernek a saját feladatára kell koncentrálnia. Úgy fogalmazott:

Hogy mit tehet egy nemzeti keresztény ember egy ilyen helyzetben? A dolgát – és azt a lehető legjobban.

A digitális tér és a közösségi média egyre erőteljesebb szerepéről elmondta, hogy távolságtartó vele szemben, és nem tartja egészségesnek az online jelenlétet. 

– Az információáradat ránk zúdítása nem okulásunkat szolgálja, hanem butít minket – vélekedett, és hangsúlyozta, hogy tudatosan kerüli ezt a közeget, mert nem érzi otthon magát benne. Szerinte a modern kommunikációs eszközök a szabadság illúzióját adják, miközben valójában függőséget alakítanak ki. Rámutatott:

Aki mindenhol és minden pillanatban elérhető, az valakinek a rabja.

A technológiai változások kapcsán arról is beszélt, hogy a régi, egyszerűbb kommunikációs formák nagyobb szabadságot adtak az embernek, és aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a mai rendszer szerinte fokozatosan beszűkíti a mozgásteret. Úgy fogalmazott: „Tökéletesen kiherélik a társadalmat, és még nincs vége a műveletnek.”

Borítókép: Dörner György (Fotó: Ripost/Máté Krisztián)


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