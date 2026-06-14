Borítókép: Petrovics Gyula rendőr törzszászlós is azonnal csatlakozott az életmentőkhöz (Fotó: Vas vármegyei rendőrség)
Áruház parkolójában esett össze egy férfi, perceken múlt az élete
Drámai jelenet játszódott le Sárváron, ahol egy bevásárlóközpont parkolójában hirtelen rosszul lett és összeesett egy férfi. A járókelők azonnal segítséget hívtak, és megkezdték az újraélesztést, amíg a mentők a helyszínre nem érkeztek.
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