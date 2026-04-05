Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

tisza pártukrajnapanyi szabolcsrogán antalbrüsszel

Rogán Antal szerint Panyi Szabolcs lebukását akarták elfedni a tiszás ügynökbotránnyal

Interjút adott az ukrán ügynökbotrány kapcsán a Bayer-show-ban Rogán Antal. A tárcavezető külföldi befolyásolási kísérletekről, titkosszolgálati dezinformációs akciókról és a magyar rezsicsökkentést fenyegető brüsszeli tervekről is beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 21:54
Fotó: MTI/Kovács Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint az ukrán érdekek mentén szerveződő hálózatok és a hazai ellenzék egyeztetett támadást intézett a kormány ellen, miközben a háttérben a stratégiai energetikai vállalatok privatizációjának és a piaci energiaárak bevezetésének előkészítése zajlik.

Budapest, 2022. május 18. Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterjelölt beszél meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén az Országházban 2022. május 18-án. MTI/Balogh Zoltán
Rogán Antal a Hír Tv Bayer-show című műsorában hangsúlyozta, hogy a Gundalf néven elhíresült ügy csupán egy jól felépített figyelemelterelő művelet. A miniszter szerint a cél az volt, hogy elfedjék Panyi Szabolcs lebukását, aki a kormány információi szerint külföldi titkosszolgálatokkal együttműködve, kifejezetten Ukrajna politikai céljai érdekében dolgozik. Rogán kijelentette: bizonyítékok vannak rá, hogy Panyi a Tisza Párttal közösen egy olyan ukránbarát külügyi csapat összeállításán fáradozik, amely a magyar érdekekkel szemben a szomszédos ország igényeit szolgálná ki. Kiemelte,

szemben szegény Gundalffal, akinek lehet, csak később esett le, hogy őt valójában miért is cipelik Észtországtól Ukrajnáig, Panyi Szabolcs a kezdetektől fogva pontosan tudta az okot.

A miniszter arra is figyelmeztetett, hogy bizonyos ellenzéki politikusok esetében fennáll a zsarolhatóság kockázata, akik ukrán tulajdonú helyszíneken kompromittálódhattak. 

A lapunk publicistájával folytatott beszélgetés második felében a miniszter az európai energiaválságra és a hazai rezsipolitikára tért ki. Ismertetése szerint Brüsszel és a Tisza Párt energetikai elképzelései kísértetiesen hasonlítanak: 

mindkét oldal a védett árak eltörlését és a Mol, valamint az MVM privatizációját szorgalmazza.

Rogán Antal konkrét számításokat közölt, melyek szerint a rezsicsökkentés felszámolása esetén egy átlagos magyar család havi közel százezer forinttal fizetne többet a villanyért, a gázért és az üzemanyagért. A miniszter szerint Brüsszel a lakossági spórolásra és a fogyasztás drasztikus visszafogására kényszerítené az embereket, míg a magyar kormány a nemzeti kézben lévő energiacégeken keresztül a stabilitás megőrzésére törekszik. Zárásként kiemelte: 

a jelenlegi válságos időkben Orbán Viktor miniszterelnök tapasztalata és a Donald Trumppal kötött szövetség jelenti a biztonság zálogát.

Borítókép: Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
