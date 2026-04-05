A helyi beszámolók szerint halálos baleset történt Németországban vasárnap délelőtt 11 óra körül a Flensburg melletti Satrupholmnál. A csoportra a viharos szél miatt kidőlt fa zuhant rá. A Deutsche Welle (DW) német állami műsorszolgáltató közlése szerint a balesetben egy 21 éves nő, 10 hónapos csecsemője és egy 16 éves lány életét vesztette, egy 18 éves nő pedig életveszélyesen megsérült. A helyszínen tartózkodók egy anyák és kismamák számára fenntartott közeli otthon lakói és gondozói voltak – tették hozzá.
Húsvéti tojáskeresés közben dőlt rájuk a fa: három halott Németországban
Húsvéti tojásokat kereső csoportra dőlt egy fa a németországi Flensburghoz közeli erdős területen vasárnap, a balesetben legalább három ember életét vesztette – közölte a rendőrség szóvivője.
A német meteorológiai hivatal közlése szerint vasárnap az ország északi részén viharos időjárás uralkodott. A széllökések az óránként 55–65 kilométeres sebességet is elérhették, a nyílt területeken pedig akár óránként 80 kilométeresre is erősödhettek.
Daniel Günther, Schleswig-Holstein tartomány miniszterelnöke és a tartományi kormányzat több más tagja is részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak.
További Külföld híreink
Borítókép: Eddig három halálos áldozatot követelt a baleset (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!