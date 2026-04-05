Húsvéti tojáskeresés közben dőlt rájuk a fa: három halott Németországban

A helyi beszámolók szerint halálos baleset történt Németországban vasárnap délelőtt 11 óra körül a Flensburg melletti Satrupholmnál. A csoportra a viharos szél miatt kidőlt fa zuhant rá. A Deutsche Welle (DW) német állami műsorszolgáltató közlése szerint a balesetben egy 21 éves nő, 10 hónapos csecsemője és egy 16 éves lány életét vesztette, egy 18 éves nő pedig életveszélyesen megsérült. A helyszínen tartózkodók egy anyák és kismamák számára fenntartott közeli otthon lakói és gondozói voltak – tették hozzá.

A viharos szél miatt kidőlt egy fa Németországban, ami miatt három ember meghalt, egy pedig életveszélyes állapotban került kórházba

