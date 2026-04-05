Húsvéti tojáskeresés közben dőlt rájuk a fa: három halott Németországban

Húsvéti tojásokat kereső csoportra dőlt egy fa a németországi Flensburghoz közeli erdős területen vasárnap, a balesetben legalább három ember életét vesztette – közölte a rendőrség szóvivője.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 18:50
Eddig három halálos áldozatot követelt a baleset Forrás: AFP
A helyi beszámolók szerint halálos baleset történt Németországban vasárnap délelőtt 11 óra körül a Flensburg melletti Satrupholmnál. A csoportra a viharos szél miatt kidőlt fa zuhant rá. A Deutsche Welle (DW) német állami műsorszolgáltató közlése szerint a balesetben egy 21 éves nő, 10 hónapos csecsemője és egy 16 éves lány életét vesztette, egy 18 éves nő pedig életveszélyesen megsérült. A helyszínen tartózkodók egy anyák és kismamák számára fenntartott közeli otthon lakói és gondozói voltak – tették hozzá.

A viharos szél miatt kidőlt egy fa Németországban, ami miatt három ember meghalt, egy pedig életveszélyes állapotban került kórházba
Fotó: AFP

A német meteorológiai hivatal közlése szerint vasárnap az ország északi részén viharos időjárás uralkodott. A széllökések az óránként 55–65 kilométeres sebességet is elérhették, a nyílt területeken pedig akár óránként 80 kilométeresre is erősödhettek.

Daniel Günther, Schleswig-Holstein tartomány miniszterelnöke és a tartományi kormányzat több más tagja is részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
