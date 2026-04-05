The “journalist” involved in the Hungarian wire-tapping scandal is making up a bizarre conspiracy theory about a false flag on TurkStream. The problem? As of two days ago Ukrainian media are reporting regular attacks on TurkStream. No wild conspiracies needed here. 🇭🇺🇷🇸 pic.twitter.com/G49kBYOaAm — Philip Pilkington (@philippilk) April 5, 2026

Ahogy azt lapunk megírta,

súlyos szabotázsakciót akadályoztak meg a szerb hatóságok a Török Áramlat vezeték vajdasági szakaszán: nagy mennyiségű robbanóanyagot találtak a Magyarországot is kiszolgáló kritikus földgázvezeték közelében.

Szijjártó Péter külügyminiszter hangsúlyozta: ez egy nagyon durva támadáskísérlet volt az ország szuverenitása ellen, ezért a Védelmi Tanács ülésén a magyar miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát azonnali katonai védelem alá kell helyezni.

Philip Pilkington közgazdász a Magyar Nemzetnek Tusványoson adott interjújában a liberalizmus világszintű összeomlását nemcsak a társadalmi kísérletek bukásával, hanem a geopolitikai struktúrák átrendeződésével is összekapcsolta. Beszélt a Nyugat hanyatlásáról, a posztliberális politikai modellekről és Közép-Európa geopolitikai lehetőségeiről. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a The Collapse of Global Liberalism szerzőjeként, a világ normalitás felé tartó rendeződésének időszakát látja.

Borítókép: Philip Pilkington közgazdász, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója (Fotó: MTI/Lakatos Péter)