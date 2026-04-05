Pilkington: Bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a lehallgatási botrányban érintett „újságíró”

Éles hangvételű bejegyzésben reagált Philip Pilkington a Török Áramlat körüli fejleményekre, valamint Panyi Szabolcs állításaira. A Magyar Külügyi Intézet kutatója az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: az az „újságíró”, aki a magyar lehallgatási botrányban is érintett volt, most „bizarr összeesküvés-elméletet gyárt” egy állítólagos hamis zászlós akcióról.
Élesen bírálta Philip Pilkington a közösségi médiában Panyi Szabolcs legújabb állításait, amelyek a Török Áramlat elleni feltételezett „hamis zászlós” akcióról szólnak. A Magyar Külügyi Intézet kutatója azt írta, nincs szükség összeesküvés-elméletekre, mivel az ukrán sajtó már napokkal ezelőtt beszámolt a gázvezeték elleni támadásokról.
Mint írta, „a probléma az, hogy már két nappal ezelőtt az ukrán média rendszeres támadásokról számolt be a Török Áramlat ellen”, vagyis szerinte nincs szükség spekulatív magyarázatokra a történtek értelmezéséhez.
A vita előzménye, hogy Panyi Szabolcs egy bejegyzésben arról írt: információk jutottak el újságírókhoz egy Szerbiában tervezett, a Magyarország felé tartó gázvezetéket célzó akcióról, amelyet orosz hátterű „hamis zászlós” támadásként értelmezett. Állítása szerint ezek az értesülések kormányzati körökhöz köthető forrásokból származtak.
Ahogy azt lapunk megírta,
súlyos szabotázsakciót akadályoztak meg a szerb hatóságok a Török Áramlat vezeték vajdasági szakaszán: nagy mennyiségű robbanóanyagot találtak a Magyarországot is kiszolgáló kritikus földgázvezeték közelében.
Szijjártó Péter külügyminiszter hangsúlyozta: ez egy nagyon durva támadáskísérlet volt az ország szuverenitása ellen, ezért a Védelmi Tanács ülésén a magyar miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát azonnali katonai védelem alá kell helyezni.
Philip Pilkington közgazdász a Magyar Nemzetnek Tusványoson adott interjújában a liberalizmus világszintű összeomlását nemcsak a társadalmi kísérletek bukásával, hanem a geopolitikai struktúrák átrendeződésével is összekapcsolta. Beszélt a Nyugat hanyatlásáról, a posztliberális politikai modellekről és Közép-Európa geopolitikai lehetőségeiről. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a The Collapse of Global Liberalism szerzőjeként, a világ normalitás felé tartó rendeződésének időszakát látja.
Borítókép: Philip Pilkington közgazdász, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója (Fotó: MTI/Lakatos Péter)
