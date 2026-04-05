Deák Dániel: Az egész térség gázellátása veszélyben volt

Öt pontban elemezte a kulcsfontosságú gázvezeték elleni merényletkísérletet Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A szakértő szerint amennyiben a Török Áramlat elleni terrortámadás sikerrel járt volna, az egész térség gázellátása került volna veszélybe.

2026. 04. 05. 17:14
Egyértelműen az ukránoknak állhat érdekében, hogy megpróbálták felrobbantani Szerbiában a Magyarországra gázt szállító vezetéket – hívta fel a figyelmet a közösségi médiában Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A szakértő öt pontban fogalmazta meg elemzését a Török Áramlat elleni merényletkísérletről.

Ha a Török Áramlatot is sikerülne felrobbantani, az ukránok elérnék a céljukat (Fotó: AFP)

1. Meghiúsított terrortámadás

A szerb elnök közölte Orbán Viktorral, hogy Szerbia területén robbantást hiúsítottak meg, amit a Török Áramlat ellen akartak elkövetni.

Ha ez a merénylet sikeres lett volna, az egész térség gázellátása került volna veszélybe

– hangsúlyozta Deák Dániel.

2. Az ukránok érdeke

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számtalan alkalommal közölte, az a célja, hogy Európa váljon le teljesen az olcsó orosz energiáról. Ezért nem nyitja újra a Barátság kőolajvezetéket, és ezért robbantották fel az ukránok 2022-ben az Északi Áramlatot is.

Ha a Török Áramlatot is sikerülne felrobbantani, elérnék ezt a céljukat

– emelte ki a szakértő.

3. Összefügghet a magyar és a szlovák követeléssel

Orbán Viktor és Robert Fico azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy a közel-keleti helyzet és az energiaválság miatt oldja fel az olcsó orosz energiára vonatkozó brüsszeli szankciókat. Ez nem tetszik az ukránoknak, ezért is próbálhatják meg ezt ellehetetleníteni.

4. A Tisza teljesíti az ukrán kérést

Magyar Péterék világossá tették, hogy ők teljesítenék az ukrán kérést, és betiltanák az olcsó orosz energiát, amivel párhuzamosan véget vetnének a rezsicsökkentésnek és az üzemanyagok védett árának.

Ennek súlyos következményei lennének a magyarokra nézve, évi közel 2 millió forintot vennének ki egy átlag magyar család zsebéből

– figyelmeztetett Deák Dániel.

5. Ez április 12. tétje

A jövő vasárnapi választás legfontosabb tétje, hogy Magyarország kitart-e az olcsó orosz energia mellett, fenntartja-e a rezsicsökkentést és az üzemanyagok védett árát, vagy beáll a sorba és teljesíti a brüsszeli és kijevi kéréseket

– zárja elemzését a politológus.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

