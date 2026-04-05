Deák Dániel: Az egész térség gázellátása veszélyben volt

Egyértelműen az ukránoknak állhat érdekében, hogy megpróbálták felrobbantani Szerbiában a Magyarországra gázt szállító vezetéket – hívta fel a figyelmet a közösségi médiában Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A szakértő öt pontban fogalmazta meg elemzését a Török Áramlat elleni merényletkísérletről.
1. Meghiúsított terrortámadás
A szerb elnök közölte Orbán Viktorral, hogy Szerbia területén robbantást hiúsítottak meg, amit a Török Áramlat ellen akartak elkövetni.
Ha ez a merénylet sikeres lett volna, az egész térség gázellátása került volna veszélybe
– hangsúlyozta Deák Dániel.
2. Az ukránok érdeke
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számtalan alkalommal közölte, az a célja, hogy Európa váljon le teljesen az olcsó orosz energiáról. Ezért nem nyitja újra a Barátság kőolajvezetéket, és ezért robbantották fel az ukránok 2022-ben az Északi Áramlatot is.
Ha a Török Áramlatot is sikerülne felrobbantani, elérnék ezt a céljukat
– emelte ki a szakértő.
3. Összefügghet a magyar és a szlovák követeléssel
Orbán Viktor és Robert Fico azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy a közel-keleti helyzet és az energiaválság miatt oldja fel az olcsó orosz energiára vonatkozó brüsszeli szankciókat. Ez nem tetszik az ukránoknak, ezért is próbálhatják meg ezt ellehetetleníteni.
4. A Tisza teljesíti az ukrán kérést
Magyar Péterék világossá tették, hogy ők teljesítenék az ukrán kérést, és betiltanák az olcsó orosz energiát, amivel párhuzamosan véget vetnének a rezsicsökkentésnek és az üzemanyagok védett árának.
Ennek súlyos következményei lennének a magyarokra nézve, évi közel 2 millió forintot vennének ki egy átlag magyar család zsebéből
– figyelmeztetett Deák Dániel.
5. Ez április 12. tétje
A jövő vasárnapi választás legfontosabb tétje, hogy Magyarország kitart-e az olcsó orosz energia mellett, fenntartja-e a rezsicsökkentést és az üzemanyagok védett árát, vagy beáll a sorba és teljesíti a brüsszeli és kijevi kéréseket
– zárja elemzését a politológus.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: ANP via AFP)
