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Gulyás Gergely attól tart, az uniós pénzekért cserébe fel kell adni a rezsicsökkentést és hozzá kell nyúlni a nyugdíjrendszerhez

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Riasztónak nevezte az Európai Bizottság Magyarországnak megfogalmazott országspecifikus ajánlásait Gulyás Gergely. A Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője szerint Brüsszel olyan intézkedéseket követel, amelyek megszüntetnék a rezsicsökkentést, a kamatstopot és átalakítanák a nyugdíjrendszert is.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 06. 05. 13:55
Forrás: Facebook/Gulyás Gergely
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Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: AFP)


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