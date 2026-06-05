Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: AFP)
Gulyás Gergely attól tart, az uniós pénzekért cserébe fel kell adni a rezsicsökkentést és hozzá kell nyúlni a nyugdíjrendszerhez
Riasztónak nevezte az Európai Bizottság Magyarországnak megfogalmazott országspecifikus ajánlásait Gulyás Gergely. A Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője szerint Brüsszel olyan intézkedéseket követel, amelyek megszüntetnék a rezsicsökkentést, a kamatstopot és átalakítanák a nyugdíjrendszert is.
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