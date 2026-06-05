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Újabb amerikai szankciók Kubával szemben: Díaz-Canel és a Castro család tagjai is a célkeresztbe kerültek

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Washington tovább fokozza a nyomást a kubai kommunista vezetésre: az Egyesült Államok újabb szankciókat vezetett be Miguel Díaz-Canel elnök, családtagjai, valamint a Castro família több tagja ellen.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 13:35
Miguel Díaz-Canel kubai elnök, Raúl Castro volt elnök és José Ramón Machado Ventura volt alelnök a május elsejei tüntetésen Havannában (Fotó: AFP)
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A brit lap szerint Washington a kubai fegyveres erők minisztériumát és több, a rezsimhez kötődő szervezetet is szankciós listára helyezett. 

Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X közösségi oldalon azt írta: az Egyesült Államok olyan hálózatot vesz célba, amely szerinte finanszírozza és támogatja Kuba felforgató és radikális tevékenységeit.

Rubio figyelmeztetett arra is, hogy azok a külföldi bankok és vállalatok, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak a szankcionált szervezeteknek, maguk is büntetőintézkedések kockázatával szembesülhetnek.

Az AP szerint a szankciók hatálya alá került Alejandro Castro Espín, Raúl Castro fia, valamint annak fia, Raúl Alejandro Castro Calis is. Az amerikai hatóságok az intézkedések nyomán zárolják az érintettek Egyesült Államokban található vagyonát és pénzügyi érdekeltségeit.

A kubai vezetés keményen reagált a döntésre. 

Miguel Díaz-Canel az X-en azt írta, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb fenyegetéseket fogalmazott meg Kuba ellen, és az intézkedések célja a két ország közötti konfliktus eszkalálása. 

Bruno Rodríguez kubai külügyminiszter szerint a szankciók az amerikai beavatkozási politika újabb megnyilvánulásai.

A Reuters beszámolója szerint a büntetőintézkedések összesen öt személyt és öt szervezetet érintenek. A hírügynökség felidézte, hogy Washington májusban már tizenegy kubai tisztviselő ellen vezetett be szankciókat, köztük katonai vezetők és a kubai hírszerzés egyes szereplői ellen.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön újságírók előtt kijelentette: az Egyesült Államok azt szeretné, ha Kuba egy jól működő ország lenne. Hozzátette, hogy a szigetország súlyos gazdasági válsággal, energiahiánnyal és üzemanyag-problémákkal küzd, és Washington a jövőben is foglalkozni kíván a kubai helyzettel.

Az amerikai–kubai kapcsolatok az utóbbi hetekben tovább romlottak. Két hete Marco Rubio amerikai külügyminiszter már arról beszélt, hogy Kuba nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, és kétségeit fejezte ki egy békés rendezés lehetőségével kapcsolatban. A kubai vezetés akkor visszautasította a vádakat, Bruno Rodríguez külügyminiszter pedig azt állította, hogy Havanna soha nem jelentett veszélyt az Egyesült Államokra.

Donald Trump az utóbbi hónapokban fokozta a nyomást a kommunista vezetésű szigetországra. Az amerikai elnök Kubát bukott államnak nevezte, és egyre keményebb intézkedésekkel próbálja elszigetelni a havannai rezsimet.

 

Borítókép: Miguel Díaz-Canel kubai elnök, Raúl Castro volt elnök és José Ramón Machado Ventura volt alelnök a május elsejei tüntetésen Havannában (Fotó: AFP)

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