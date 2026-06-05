Újabb amerikai szankciók Kubával szemben: Díaz-Canel és a Castro család tagjai is a célkeresztbe kerültek

A brit lap szerint Washington a kubai fegyveres erők minisztériumát és több, a rezsimhez kötődő szervezetet is szankciós listára helyezett.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X közösségi oldalon azt írta: az Egyesült Államok olyan hálózatot vesz célba, amely szerinte finanszírozza és támogatja Kuba felforgató és radikális tevékenységeit.

Rubio figyelmeztetett arra is, hogy azok a külföldi bankok és vállalatok, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak a szankcionált szervezeteknek, maguk is büntetőintézkedések kockázatával szembesülhetnek.

Az AP szerint a szankciók hatálya alá került Alejandro Castro Espín, Raúl Castro fia, valamint annak fia, Raúl Alejandro Castro Calis is. Az amerikai hatóságok az intézkedések nyomán zárolják az érintettek Egyesült Államokban található vagyonát és pénzügyi érdekeltségeit.

A kubai vezetés keményen reagált a döntésre.

Miguel Díaz-Canel az X-en azt írta, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb fenyegetéseket fogalmazott meg Kuba ellen, és az intézkedések célja a két ország közötti konfliktus eszkalálása.

Bruno Rodríguez kubai külügyminiszter szerint a szankciók az amerikai beavatkozási politika újabb megnyilvánulásai.