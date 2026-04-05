Szijjártó Péter élőben jelentkezett közösségi oldalán a Védelmi Tanács ülését követően, amit Orbán Viktor miniszterelnök azért hívott össze, mert a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázvezetéknél bombát találtak a szerb hatóságok.
Kivezényelték a katonákat, ők védik majd a gázvezeték magyarországi szakaszát + videó
Súlyos szabotázsakciót akadályoztak meg a szerb hatóságok a Török Áramlat vezeték vajdasági szakaszán: nagy mennyiségű robbanóanyagot találtak a Magyarországot is kiszolgáló kritikus földgázvezeték közelében. Szijjártó Péter külügyminiszter hangsúlyozta, hogy ez egy nagyon durva támadáskísérlet volt a szuverenitásunk ellen, ezért a Védelmi Tanács ülésén a magyar miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát azonnali katonai védelem alá kell helyezni.
Európa egy hatalmas energiaválság felé közeledik óriási lépésekkel. Láthatjuk, hogy az iráni háború és az ukrajnai háború közösen milyen komoly energiaellátási válságot állíthat itt elő Európában egy energiaár-válsággal együtt
– kezdte a külügyminiszter. Majd azzal folytatta, hogy az olaj és a gáz ára az elmúlt hetekben 60, illetve 70 százalékkal emelkedett Európában, és már az olyan esztelen javaslatok is megfogalmazódtak az Európai Bizottság részéről, hogy 10 km/h-val kellene csökkenteni az autópályákon a maximális sebességet, vagy hogy az emberek telekocsi-szolgáltatással menjenek munkába, illetve maradjanak otthon.
Ebben a helyzetben teljesen világos, hogy új energiaforrásokra, még több olajra és még több gázra lenne szükség itt Európában ahhoz, hogy az ellátás biztonságban legyen, meg hogy az árak ne emelkedjenek brutálisan
– magyarázta a tárcavezető, majd kitért rá, hogy ehhez képest az elmúlt években főleg az ukránok nagyon durva eszközökkel törekedtek arra, hogy az orosz kőolaj- és földgázellátást elvágják Európától, és sajnos ebben Brüsszel is a partnerük volt.
Korábban az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket. A robbantás után sokáig azt mondták, hogy az oroszok voltak
– közölte. Ez logikátlan lett volna. Miért robbantották volna fel az oroszok a saját vezetéküket? – tette fel a kérdést. Kezdetben az oroszokat vádolták, de kiderült, hogy az ukránok robbantották fel az Északi Áramlat gázvezetéket.
A Barátság kőolajvezeték elzárásával megszüntették a Magyarország és Szlovákia felé irányuló kőolajszállítást
– emelte ki. Az elmúlt hetekben pedig az ukránok folyamatosan támadták drónok tucatjaival a Magyarországra földgázt szállító Török Áramlat vezetéket Oroszország területén, és most ezen támadások sorába illeszkedik bele az a szerbek által meghiúsított terrortámadás, illetve szabotázskísérlet, amit Szerbiában, a Vajdaság területén, a Török Áramlat vezeték felrobbantása érdekében készítettek elő – húzta alá.
Szerbiában, a Vajdaság területén olyan mennyiségű robbanóanyagot találtak a Török Áramlat vezeték mentén, amivel simán fel lehetett volna robbantani a vezetéket. Így tehát egy terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezeték ellen
– magyarázta. Kitért arra is, hogy a terrortámadási kísérletet a szerbek megakadályozták, és ez az eset is jól illeszkedik abba a sorba, amelyben az ukránok folyamatosan próbálják ellehetetleníteni az orosz gáz és olaj szállítását Európa irányába.
Ez egy nagyon durva támadáskísérlet volt a szuverenitásunkkal szemben, hiszen az energiaellátásunk, az energiabiztonságunk elleni támadás az egyben támadás a szuverenitásunkkal szemben is
– fakadt ki a külügyminiszter. Nyomatékosította, hogy meg fogják védeni Magyarországot, a magyar családok, a magyar gazdaság energiaellátását, harcolnak azért, hogy Magyarországon az energiaellátás biztonságban legyen, hogy ne legyen drámai energiaár-emelkedés, ehhez pedig szükség van az orosz olajra és az orosz gázra.
Ezért a Védelmi Tanács ülésén a miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni. A katonák védik majd a földgázvezetéket, az átadási pontokat egész hosszában, a szerb–magyar határtól egészen a magyar–szlovák határig
– jelentette ki.
Kitért arra is, hogy telefonon egyeztetett Szerbia energiaügyi miniszterével, a török energiaügyi miniszterrel és az orosz energiaminiszter-helyettessel is, akikkel egyetértettek abban, hogy minden eddiginél határozottabban kell védeni a vezetéket, hiszen a vezeték elleni támadások egyre sűrűbbek. Megállapodtak abban, hogy szoros kapcsolatban maradnak:
Mindenki megteszi a magáét, mindenki határozott intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a Török Áramlat vezetéket meg tudjuk védeni az egész európai szakaszán. Ez egy nagyon durva támadás Magyarország szuverenitásával szemben, de ahogy eddig is, most is meg fogjuk védeni Magyarországot.
Borítókép: Katonák fogják védeni a Török Áramlat magyarországi szakaszát (Fotó: MTI)
