Kivezényelték a katonákat, ők védik majd a gázvezeték magyarországi szakaszát + videó

Korábban az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket. A robbantás után sokáig azt mondták, hogy az oroszok voltak

– közölte. Ez logikátlan lett volna. Miért robbantották volna fel az oroszok a saját vezetéküket? – tette fel a kérdést. Kezdetben az oroszokat vádolták, de kiderült, hogy az ukránok robbantották fel az Északi Áramlat gázvezetéket.

A Barátság kőolajvezeték elzárásával megszüntették a Magyarország és Szlovákia felé irányuló kőolajszállítást

– emelte ki. Az elmúlt hetekben pedig az ukránok folyamatosan támadták drónok tucatjaival a Magyarországra földgázt szállító Török Áramlat vezetéket Oroszország területén, és most ezen támadások sorába illeszkedik bele az a szerbek által meghiúsított terrortámadás, illetve szabotázskísérlet, amit Szerbiában, a Vajdaság területén, a Török Áramlat vezeték felrobbantása érdekében készítettek elő – húzta alá.

Szerbiában, a Vajdaság területén olyan mennyiségű robbanóanyagot találtak a Török Áramlat vezeték mentén, amivel simán fel lehetett volna robbantani a vezetéket. Így tehát egy terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezeték ellen

– magyarázta. Kitért arra is, hogy a terrortámadási kísérletet a szerbek megakadályozták, és ez az eset is jól illeszkedik abba a sorba, amelyben az ukránok folyamatosan próbálják ellehetetleníteni az orosz gáz és olaj szállítását Európa irányába.

Ez egy nagyon durva támadáskísérlet volt a szuverenitásunkkal szemben, hiszen az energiaellátásunk, az energiabiztonságunk elleni támadás az egyben támadás a szuverenitásunkkal szemben is

– fakadt ki a külügyminiszter. Nyomatékosította, hogy meg fogják védeni Magyarországot, a magyar családok, a magyar gazdaság energiaellátását, harcolnak azért, hogy Magyarországon az energiaellátás biztonságban legyen, hogy ne legyen drámai energiaár-emelkedés, ehhez pedig szükség van az orosz olajra és az orosz gázra.

Ezért a Védelmi Tanács ülésén a miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni. A katonák védik majd a földgázvezetéket, az átadási pontokat egész hosszában, a szerb–magyar határtól egészen a magyar–szlovák határig

– jelentette ki.