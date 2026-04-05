Szijjártó Péter is reagált a Török Áramlat gázvezetéket ért támadásra

Szijjártó Péter videóban reagált a Török Áramlat gázvezetéket ért támadásra, amelyről szerb partnerektől kaptak értesítést. Hangsúlyozta, hogy a Török Áramlat kulcsszerepet játszik Magyarország földgázellátásában, így az ilyen jellegű akciókat az ország szuverenitása elleni támadásként értékelik. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban több lépés is veszélyeztette a magyar energiaellátást: utalt az ukrán olajblokádra és a Török Áramlat vezetéket célzó korábbi dróntámadásokra is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 12:05
Szijjártó Péter hangsúlyozta: – Húsvétvasárnap van. Ha van olyan nap, aminek a békéről és a nyugalomról kellene szólnia, akkor ez a mai. Ehhez képest nemrégen kaptuk az értesítést szerb barátainktól, hogy valakik megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat gázvezetéket Szerbia területén. Ez az a vezeték, amely Magyarország biztonságos földgázellátását garantálja – magyarázta.

Szijjártó Péter a közösségi oldalán megosztott új videójában kitért rá, hogy az elmúlt napokban, hetekben volt minden. Példaként hozta fel, hogy az ukránok szerveztek ellenünk olajblokádot, aztán próbáltak minket totális energiablokád alá venni azzal, hogy drónok tucatjaival lőtték a Török Áramlat vezetéket Oroszország területén.

És itt van most ez a mai eset, amikor a vezeték felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a Török Áramlat vezeték mellett. Mi a lehető leghatározottabban visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást, hiszen az energiaellátásunk biztonsága elleni támadás nem értelmezhető másként, mint a szuverenitásunk elleni támadásként

– szögezte le. 

Mi azonban a szerbekkel közösen megvédjük magunkat, megvédjük az energiaellátásunk biztonságát, nem hagyjuk, hogy rákényszerítsenek minket arra, hogy a mostaninál drágábban és kevésbé biztos forrásból vásároljuk az energiahordozókat

– biztosított a miniszter. Rávilágított arra is, hogyha a Török Áramlat vezetéke nem működne, akkor a jelenlegi gázár sokszorosáért tudnánk csak földgázt venni, ami azt jelentené, hogy a rezsicsökkentésnek vége lenne itt Magyarországon. 

Amíg azonban minket látnak, amíg nemzeti, szuverén kormánya van Magyarországnak, addig megvédjük magunkat, megvédjük az energiaellátásunk biztonságát és megvédjük a rezsicsökkentést is. Nem engedjük, hogy a magyar emberekkel a mostani rezsiárak háromszorosát fizettessék meg

– hangsúlyozta.

