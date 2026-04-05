Pásztor Bálint: A terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készíthették elő

A szerb hatóságok egy terrortámadást hiúsítottak meg húsvét vasárnap. A VMSZ elnöke tájékoztatott, hogy a Déli áramlat volt a célpont, amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna.

2026. 04. 05. 11:10
Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke Forrás: Facebook
Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, közösségi oldalán számolt be róla, hogy egy terrortámadást hiúsítottak meg Szerbiában a hatóságok – erről  Alekszandar Vucsics köztársasági elnök tájékoztatta. 

Mint írta, az Oromhegyesnél húzódó, Magyarországra vezető gázvezeték elleni támadást terveztek. Ez a Déli áramlat, amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna.

A nyomozás során két nagy táska robbanószert találtak, emberéletek is veszélyben forogtak Magyarkanizsa községben. Kitért rá, hogyha bebizonyosodik, hogy Magyarország ellátása volt az elsődleges célpont, akkor egyértelmű lesz, hogy Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő a terrortámadást.

A mai nap is bizonyítja: ez a tapasztalt vezetők időszaka. Racionalitás, józan ész, napi munka. Én ebben hiszek

– zárta a posztot Pásztor Bálint.

Borítókép: Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

