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magyar máltai szeretetszolgálatvecsei miklóstisztség

Lemondott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke

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A leköszönő alelnök az általa életre hívott, a felzárkózó településeken megtermelt termékeket kínáló, Budapesten és Szécsényben működő FeteKert kávézót és mintaboltot irányítja majd.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat2026. 06. 05. 10:44
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Borítókép: Vecsei Miklós felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztosként a Parlamentben (Fotó: Csudai Sándor)

 

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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