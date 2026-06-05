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Amerikai katonai vezetők figyelmeztetnek: a megnövekedett költségek a haderő készenléti szintjét is befolyásolhatják

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Az iráni konfliktus okozta megnövekedett költségek akár az amerikai haderő készenléti szintjét is befolyásolhatják – nyilatkozták az amerikai katonai kormányzat tagjai csütörtökön.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 05. 10:56
Amerikai zászló a Pentagonnál - képünk illusztráció Fotó: YASIN OZTURK Forrás: ANADOLU
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Daryl Caudley tengernagy, a Pentagon haditengerészeti műveleteinek parancsnoka a közelmúltban a képviselőház fegyveres erők bizottságának meghallgatásán úgy nyilatkozott, hogy költségvetés-kiegészítés nélkül a haditengerészet kemény döntésekre kényszerülhet a műveleteket és a készenlétet tekintve.

A Pentagon csütörtökön azt is közölte, hogy nagymértékben csökkentették a hadsereg körén belül elismert vallások körét. A hadügyminisztérium védelmi államtitkárságának nyilvánosságra került belső feljegyzése szerint jelenleg 31 bejegyzett vallást és felekezetet tartanak nyilván.

Az Egyesült Államok katonaságának tábori lelkészi szolgálata korábban több mint kétszáz vallást és felekezetet szerepeltetett jegyzékében, és az azokhoz kapcsolódó hitelvek gyakorlását tette lehetővé – írta az MTI.

Borítókép: Amerikai zászló a Pentagonnál. Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

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