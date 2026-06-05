Amerikai katonai vezetők figyelmeztetnek: a megnövekedett költségek a haderő készenléti szintjét is befolyásolhatják

Daryl Caudley tengernagy, a Pentagon haditengerészeti műveleteinek parancsnoka a közelmúltban a képviselőház fegyveres erők bizottságának meghallgatásán úgy nyilatkozott, hogy költségvetés-kiegészítés nélkül a haditengerészet kemény döntésekre kényszerülhet a műveleteket és a készenlétet tekintve.

A Pentagon csütörtökön azt is közölte, hogy nagymértékben csökkentették a hadsereg körén belül elismert vallások körét. A hadügyminisztérium védelmi államtitkárságának nyilvánosságra került belső feljegyzése szerint jelenleg 31 bejegyzett vallást és felekezetet tartanak nyilván.