Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok, robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő gázvezetéknél – mondta el videójában Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Rácz András és a többi tiszás szakértő rögtön az ukránok védelmére sietett, és azt állítják, hogy valójában Orbán Viktornak az érdeke lenne, ha felrobbantanák a gázvezetéket. Nos, emlékezetes, ugyanezek az ukránpárti propagandisták például az Északi Áramlat felrobbantása mögött Oroszországot látták
– hívta fel a figyelmet a szakértő.
