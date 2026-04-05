Őrület: a tiszások szerint Orbán Viktor áll a gázvezeték elleni merényletkísérlet mögött

Egyértelműen az ukránok érdeke a Magyarország ellátása szempontjából kulcsfontosságú gázvezeték felrobbantása, hiába próbálja meg őket mentegetni a tiszás propaganda – hívta fel a figyelmet Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A tiszások a Török Áramlat elleni merényletről felvetett elméletét Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő is kommentálta.

2026. 04. 05. 16:01
Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok, robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő gázvezetéknél – mondta el videójában Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Nógrádi György szerint nem állja meg a helyét a tiszások elmélete a Török Áramlattal kapcsolatban (Illusztráció, forrás: ANP via AFP)

Rácz András és a többi tiszás szakértő rögtön az ukránok védelmére sietett, és azt állítják, hogy valójában Orbán Viktornak az érdeke lenne, ha felrobbantanák a gázvezetéket. Nos, emlékezetes, ugyanezek az ukránpárti propagandisták például az Északi Áramlat felrobbantása mögött Oroszországot látták

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Az Ukrajnában mostanában igen gyakran feltűnő Rácz András akkoriban például ezt nyilatkozta:

Azt gondolom, hogy ezt az akciót az orosz haditengerészetnek egy különleges helysége követte el, egészen pontosan kis méretű tengeralattjáróval. Tudjuk, hogy van ilyen képességük, tudjuk, hogy specifikusan ilyen szcenáriókat gyakoroltak, és tudjuk, hogy a közelben volt olyan hajó, ami képes ilyen tengeralattjárót hordozni.

Ehhez képest mára kiderült, hogy az Északi Áramlatot valójában az ukránok robbantották fel. Most is az ukrán elnök fenyegeti a magyar miniszterelnököt, és akarja elérni minden áron, hogy hazánk szakítson az olcsó orosz energiával – emelte ki Deák Dániel.

Így hát a mostani merényletkísérlet is egyértelműen az ukránok érdeke, hiába próbálja meg őket mentegetni a tiszás propaganda

– vonta le a következtetést.

Deák Dániel mikrofonja előtt Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő is reagált azokra a tiszás elméletekre, amelyek Orbán Viktor miniszterelnököt sejtik a Török Áramlat elleni merényletkísérlet mögött.

Iratkozzanak be általános iskolába, mert amit beszélnek, az akkora marhaság, hogy általános iskola alsó szintjéről nem mennének tovább!

– fogalmazott a szakértő.

Kicsit foglalkozzanak a tényekkel! Mindent el lehet torzítani, de ennyire nem

– hangsúlyozta Nógrádi György.

Sok sikert kívánok nekik vasárnap után, amikor veszíteni fognak – tette hozzá.

Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát, és nyíltan közlik, hogy nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon – olvasható Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
