Őrület: a tiszások szerint Orbán Viktor áll a gázvezeték elleni merényletkísérlet mögött

Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok, robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő gázvezetéknél – mondta el videójában Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Nógrádi György szerint nem állja meg a helyét a tiszások elmélete a Török Áramlattal kapcsolatban (Illusztráció, forrás: ANP via AFP)

Rácz András és a többi tiszás szakértő rögtön az ukránok védelmére sietett, és azt állítják, hogy valójában Orbán Viktornak az érdeke lenne, ha felrobbantanák a gázvezetéket. Nos, emlékezetes, ugyanezek az ukránpárti propagandisták például az Északi Áramlat felrobbantása mögött Oroszországot látták

– hívta fel a figyelmet a szakértő.