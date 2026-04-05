Két hátizsákban négy kiló robbanószert találtak – itt vannak a részletek a merényletkísérletről

Alekszandar Vucsics szerb elnök terrorista merényletkísérletről beszélt. Újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel és tájékoztatta őt a nyomozás állásáról, hozzátéve, hogy ha a művelet sikerrel járt volna,

Magyarország és a Vajdaság gáz nélkül maradt volna.

Elmondta, hogy további részletekről később fog beszámolni. Ahogy azt a Magyar Nemzet megírta, a fenyegetésre reagálva Orbán Viktor rendkívüli ülést hívott össze.