Két hátizsákban négy kiló robbanószert találtak – itt vannak a részletek a merényletkísérletről

Ahogy arról lapunk is beszámolt, terrortámadás készült a magyar határ közelében. Négy kilogrammnyi robbanóanyagot találtak a szerb hatóságok a Török Áramlat – a Magyarországot és Szerbiát összekötő – gázvezetéktől néhány száz méterre. A bombát két hátizsákba pakolták az elkövetők – számolt be róla a Novosti.rs.
Ismeretlenek terrortámadásra készültek a magyar határ közelében. A szerb hatóságok nagy mennyiségű robbanóanyaggal megpakolt hátizsákokat találtak a Török Áamlat gázvezetéktől néhány száz méterre. Vucsics elnök kíméletlenséget ígért azokkal szemben, akik fenyegetik a szerb energiaellátást.
Alekszandar Vucsics szerb elnök terrorista merényletkísérletről beszélt. Újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel és tájékoztatta őt a nyomozás állásáról, hozzátéve, hogy ha a művelet sikerrel járt volna,
Magyarország és a Vajdaság gáz nélkül maradt volna.
Elmondta, hogy további részletekről később fog beszámolni. Ahogy azt a Magyar Nemzet megírta, a fenyegetésre reagálva Orbán Viktor rendkívüli ülést hívott össze.
Mindazok, akiknek feladata a kulcsfontosságú gázinfrastruktúra védelme, egész nap tájékoztatni fogják önöket. […] A gázelosztó állomást szó szerint úgy védjük, mint a Kragujevacot és a NIS-t ( Szerbiai Kőolajipari Vállalat). Oda még egy madár sem repülhet be […] Szerencsére hírszerző szolgálataink jó munkát végeztek
– magyarázta Vucsics, aki reméli, hogy a jelenlegi fenyegetés emberáldozat és tragikus következmények nélkül megoldódik. Hozzátette: rendkívül nagy területet kellett átvizsgálni a szakembereknek, ahol egy tó is fekszik, ezért sokáig keresték a fenyegetést és helikopteres egységeket is bevetettek.
Kíméletlenül fogunk eljárni mindenkivel, aki azt hiszi, hogy fenyegetheti a Szerb Köztársaság létfontosságú infrastruktúráját. Kíméletlenül
– hangsúlyozta a szerb elnök. Magyarkanizsa községben vasárnap délelőtt nagyszabású rendőrségi ellenőrzés zajlott, amely során a hatóságok lezárták az Ilonafalu környéki utakat – írja a Pannon RTV. Azóta feloldották az útzárat és a hatóságok szakemberei elhagyták a helyszínt, az autóforgalom zavartalanul halad a térségben.
A Kurir.rs beszámolója szerint a szabadkai főügyészség megerősítette, hogy a magyarkanizsai gázvezeték közelében talált robbanóanyagok ügyében nyomozás indult. Mladenka Manojlovics ügyész közölte: az esetet a fegyverek és robbanóanyagok illegális előállításának, tartásának és kereskedelmének bűncselekményeként minősítették, összefüggésben az elterelés bűntettével.
Hozzátette: „feltételezzük, hogy plasztik robbanóanyagról van szó”, valamint olyan eszközökről, amelyek alapján robbanószerkezetet lehetett volna készíteni.
A hatóságok a Gornji Breg és Vojvoda Zimonjics közötti területen végeztek átfogó átkutatást, amely során a gázvezeték közelében bukkantak a gyanús anyagokra. Manojlovics kiemelte: „olyan anyagot találtak, amely arra utal, hogy robbanószerkezetet lehetett belőle készíteni”, ezért az ügyet kiemelten kezelik, és a nyomozás jelenleg is folyamatban van.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
