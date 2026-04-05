Két hátizsákban négy kiló robbanószert találtak – itt vannak a részletek a merényletkísérletről

Ismeretlenek terrortámadásra készültek a magyar határ közelében. A szerb hatóságok nagy mennyiségű robbanóanyaggal megpakolt hátizsákokat találtak a Török Áamlat gázvezetéktől néhány száz méterre. Vucsics elnök kíméletlenséget ígért azokkal szemben, akik fenyegetik a szerb energiaellátást.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 14:34
Alekszandar Vucsics szerb elnök Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, terrortámadás készült a magyar határ közelében. Négy kilogrammnyi robbanóanyagot találtak a szerb hatóságok a Török Áramlat – a Magyarországot és Szerbiát összekötő – gázvezetéktől néhány száz méterre. A bombát két hátizsákba pakolták az elkövetők – számolt be róla a Novosti.rs.

A szerb hatóságok a Török Áramlat gázvezetéktől néhány száz méterre találták a pokolgépet
Alekszandar Vucsics szerb elnök terrorista merényletkísérletről beszélt. Újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel és tájékoztatta őt a nyomozás állásáról, hozzátéve, hogy ha a művelet sikerrel járt volna, 

Magyarország és a Vajdaság gáz nélkül maradt volna. 

Elmondta, hogy további részletekről később fog beszámolni. Ahogy azt a Magyar Nemzet megírta, a fenyegetésre reagálva Orbán Viktor rendkívüli ülést hívott össze.

Mindazok, akiknek feladata a kulcsfontosságú gázinfrastruktúra védelme, egész nap tájékoztatni fogják önöket. […] A gázelosztó állomást szó szerint úgy védjük, mint a Kragujevacot és a NIS-t ( Szerbiai Kőolajipari Vállalat). Oda még egy madár sem repülhet be […] Szerencsére hírszerző szolgálataink jó munkát végeztek

 – magyarázta Vucsics, aki reméli, hogy a jelenlegi fenyegetés emberáldozat és tragikus következmények nélkül megoldódik. Hozzátette: rendkívül nagy területet kellett átvizsgálni a szakembereknek, ahol egy tó is fekszik, ezért sokáig keresték a fenyegetést és helikopteres egységeket is bevetettek.

Kíméletlenül fogunk eljárni mindenkivel, aki azt hiszi, hogy fenyegetheti a Szerb Köztársaság létfontosságú infrastruktúráját. Kíméletlenül

– hangsúlyozta a szerb elnök. Magyarkanizsa községben vasárnap délelőtt nagyszabású rendőrségi ellenőrzés zajlott, amely során a hatóságok lezárták az Ilonafalu környéki utakat – írja a Pannon RTV. Azóta feloldották az útzárat és a hatóságok szakemberei elhagyták a helyszínt, az autóforgalom zavartalanul halad a térségben.

A Kurir.rs beszámolója szerint a szabadkai főügyészség megerősítette, hogy a magyarkanizsai gázvezeték közelében talált robbanóanyagok ügyében nyomozás indult. Mladenka Manojlovics ügyész közölte: az esetet a fegyverek és robbanóanyagok illegális előállításának, tartásának és kereskedelmének bűncselekményeként minősítették, összefüggésben az elterelés bűntettével.

Hozzátette: „feltételezzük, hogy plasztik robbanóanyagról van szó”, valamint olyan eszközökről, amelyek alapján robbanószerkezetet lehetett volna készíteni.

A hatóságok a Gornji Breg és Vojvoda Zimonjics közötti területen végeztek átfogó átkutatást, amely során a gázvezeték közelében bukkantak a gyanús anyagokra. Manojlovics kiemelte: „olyan anyagot találtak, amely arra utal, hogy robbanószerkezetet lehetett belőle készíteni”, ezért az ügyet kiemelten kezelik, és a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

add-square Energiaválság fenyegeti Európát

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Török Áramlat védelméhez szükséges katonai erők rendelkezésre állnak + videó

Energiaválság fenyegeti Európát 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
