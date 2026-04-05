Orbán Viktor rendkívüli ülést hívott össze

Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be róla, hogy most tette le a telefont Alekszandar Vucsics szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van.

Orbán Viktor miniszterelnök (középen) a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén Budapesten 2026. március 5-én

Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

