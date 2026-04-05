Súlyos támadást hiúsítottak meg a gázinfrastruktúra ellen – megszólaltak a szakértők

Orbán Viktor összehívta a Védelmi Tanácsot, miután telefonon egyeztetett Alekszandar Vucsics szerb elnökkel – hangzott el a Hír TV híradójában. A szerb államfő arról tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert, valamint az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 13:35
Gázlétesítmény (Fotó: AFP)
A Híradó szerint Orbán Viktor közölte, hogy az ügyben már folyamatban van a nyomozás, a miniszterelnök politikai igazgatója pedig arról beszélt: az országok energiabiztonságát meg fogják védeni.

Súlyos támadást hiúsítottak meg a gázinfrastruktúra ellen. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert, valamint az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak (Fotó: AFP)

A híradó szerint a szerbiai biztonsági erők terrortámadást hiúsítottak meg Oromhegyesnél. Erről a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor Bálint is beszámolt közösségi oldalán. A politikus azt írta, hogy a Magyarországot Szerbiával összekötő gázvezeték közelében, a déli áramlat mellett négy táska robbanószert találtak.

Pásztor Bálint hangsúlyozta: a vezeték megrongálása nemcsak Szerbia, hanem Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna. Hozzátette, amennyiben a nyomozás azt állapítja meg, hogy nem Szerbia volt az elsődleges célpont, hanem Magyarország ellátása, akkor egyértelművé válik, hogy a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő.

A műsorban megszólalt Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője úgy fogalmazott, hogy szerinte „egyértelműen” ukrán érintettség merülhet fel az ügyben. Ezt több tényezővel indokolta: egyrészt az Északi Áramlat korábbi felrobbantásával, amelyről – mint mondta – ismert, hogy ukránok álltak mögötte, másrészt pedig azzal, hogy Volodimir Zelenszkij korábban arról beszélt, meg fogják akadályozni az orosz energiahordozók Európába jutását. Dornfeld szerint a déli áramlat és a Barátság vezeték is ilyen szempontból kulcsfontosságú infrastruktúra, és a mostani eset beleillik abba a mintázatba, amelyet Ukrajna tevékenységével kapcsolatban látni lehetett. Hozzátette azt is, hogy Magyarországon kiélezett választási helyzet van, és szerinte Ukrajnának érdeke lehet egy olyan politikai erő győzelme, amely támogatná a háborús erőfeszítéseket.

A szakértő arról is beszélt, hogy egy ilyen jellegű támadás alkalmas lehet arra, hogy bizonytalanságot és káoszt idézzen elő, különösen a földgázellátás területén, ahol az európai tartalékok alacsonyabb szinten állnak.

A híradóban Siklósi Péter arról is beszélt, hogy Magyarország területén a kritikus infrastruktúrát a honvédség bevonásával védik, ugyanakkor a szerbiai szakasz biztosítása a helyi hatóságok feladata. Mint mondta, a mostani eset azt mutatja, hogy a szerb szervek időben léptek, és sikerült megelőzni a robbanást.

Az MKI szakértője szerint, ha a támadás bekövetkezett volna, az súlyos következményekkel járt volna: 

Magyarország gázellátása ebből az irányból gyakorlatilag megszűnt volna, ami komoly problémát okozott volna a következő téli időszakra való felkészülésben, különösen a gáztározók feltöltésében.

Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője szerint az elmúlt hetekben már érték támadások a Török Áramlat kiszolgáló infrastruktúráját Oroszország területén, és az, hogy most a szerbiai szakaszon is robbanószerkezetet találtak, az eszkaláció új szintjét jelenti. Úgy fogalmazott, hogy Ukrajna célja szerinte az lehet, hogy ne csak olaj-, hanem teljes energiablokád alá vonja Magyarországot.

A Török Áramlat kiemelt jelentőségű: ezen az útvonalon érkezik Magyarország földgázellátásának döntő része, évente mintegy nyolcmilliárd köbméter, ami a teljes fogyasztás túlnyomó részét teszi ki, és a régió ellátásában is fontos szerepet játszik.

A híradóban megszólaló szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy egy ilyen támadás súlyos következményekkel járt volna Magyarország számára. Elhangzott: ha a Török Áramlat vezetéke kiesne, az ország csak a jelenlegi ár többszöröséért tudna földgázt beszerezni.

A híradó szerint a robbanószerkezet megtalálásával sikerült megelőzni egy olyan esetet, amely nemcsak Szerbia, hanem Magyarország és a térség energiabiztonságát is súlyosan veszélyeztette volna.

Borítókép: Gázlétesítmény (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

