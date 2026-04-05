Súlyos támadást hiúsítottak meg a gázinfrastruktúra ellen – megszólaltak a szakértők

A híradó szerint a szerbiai biztonsági erők terrortámadást hiúsítottak meg Oromhegyesnél. Erről a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor Bálint is beszámolt közösségi oldalán. A politikus azt írta, hogy a Magyarországot Szerbiával összekötő gázvezeték közelében, a déli áramlat mellett négy táska robbanószert találtak.

Pásztor Bálint hangsúlyozta: a vezeték megrongálása nemcsak Szerbia, hanem Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna. Hozzátette, amennyiben a nyomozás azt állapítja meg, hogy nem Szerbia volt az elsődleges célpont, hanem Magyarország ellátása, akkor egyértelművé válik, hogy a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő.

A műsorban megszólalt Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője úgy fogalmazott, hogy szerinte „egyértelműen” ukrán érintettség merülhet fel az ügyben. Ezt több tényezővel indokolta: egyrészt az Északi Áramlat korábbi felrobbantásával, amelyről – mint mondta – ismert, hogy ukránok álltak mögötte, másrészt pedig azzal, hogy Volodimir Zelenszkij korábban arról beszélt, meg fogják akadályozni az orosz energiahordozók Európába jutását. Dornfeld szerint a déli áramlat és a Barátság vezeték is ilyen szempontból kulcsfontosságú infrastruktúra, és a mostani eset beleillik abba a mintázatba, amelyet Ukrajna tevékenységével kapcsolatban látni lehetett. Hozzátette azt is, hogy Magyarországon kiélezett választási helyzet van, és szerinte Ukrajnának érdeke lehet egy olyan politikai erő győzelme, amely támogatná a háborús erőfeszítéseket.