Terrortámadás készült a magyar határ közelében + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok. Nagy romboló erejű bombát és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatott, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot találtak, emellett más nyomokra is bukkantak.
A szerb elnök közölte, hogy Orbán Viktort arról is tájékoztatta, hogy
ha itt megszakadt volna a gázvezeték, Magyarországnak nem lenne gázellátása, és nekünk, a Vajdaságban sem lenne gázellátásunk.
Előzőleg utakat zártak le a szerbiai Magyarkanizsán és környékén: a rendőrség és a hadsereg egységei vasárnap a kora reggeli óráktól nagyszabású terepkutatást végeznek.
