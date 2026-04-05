Ahogy arról lapunk is beszámolt, nagy rombolóerejű robbanóanyagot találtak a Török Áramlatnál a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök újágíróknak nyilatkozva elmondta, katonáik és rendőreik vasárnap reggel a velebiti településtől nem messze, két hátizsákot, két nagy csomag robbanóanyagot találtak gyutacsokkal.
Alekszandar Vucsics: Kompromisszum nélkül intézkedéseket teszünk mindenkivel szemben, aki veszélyezteti az infrastruktúrát
A szerb elnök megerősítette, hogy robbanóanyagok voltak a velebiti állomás közelében, nem messze a Török Áramlat gázvezetéktől. Alekszandar Vucsics hozzátette, az incidenst áldozatok nélkül sikerült megakadályozni, és megköszönte mindenkinek, aki részt vett az észak-vajdasági akcióban.
Mint mondta, Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is tájékoztatta.
Beszéltem Orbán Viktorral, tájékoztattam őt, hogy gázszünet van, hogy Magyarországon nem lesz gáz, és Észak-Szerbiában sem. Később beszélhetünk néhány részletről, a hadsereg, a kémelhárítás, vagy a katonai biztonsági ügynökség, mindazok, akiknek a feladata a kritikus gázinfrastruktúra megőrzése volt, tájékoztatni fogják önöket a nap folyamán
– mondta Vucsics, és kiemelte: – Kíméletlenül fogunk fellépni mindenkivel, aki úgy gondolja, hogy létfontosságú infrastruktúrát veszélyeztet.
Nyilvánvaló, hogy a geopolitikai játszmák minket is érintenek, ezért kell a legmagasabb szintű képességeket mutatnunk. Könyörtelenül fogunk fellépni mindenkivel szemben, aki úgy gondolja, hogy veszélyezteti a Szerb Köztársaság létfontosságú infrastruktúráját. Könyörtelenül. A robbanóanyagok pusztító ereje sok-sok-sok embert veszélyeztethetett volna
– emelte ki a szerb elnök.
További Külföld híreink
Vucsics gratulált minden katolikus kereszténynek húsvét alkalmából. – A magyar lakosság nagy része, testvéreink is ott élnek. Egyrészt sajnálom, hogy húsvétkor megzavartuk őket, másrészt örülök, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint sikerült megakadályoznunk egy, a Szerb Köztársaság létfontosságú érdekeit sértő súlyos akciót áldozatok nélkül – tette hozzá.
Borítókép: Alekszandar Vucsics (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!