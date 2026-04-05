Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Alekszandar Vucsics: Kompromisszum nélkül intézkedéseket teszünk mindenkivel szemben, aki veszélyezteti az infrastruktúrát

A szerb elnök megerősítette, hogy robbanóanyagok voltak a velebiti állomás közelében, nem messze a Török Áramlat gázvezetéktől. Alekszandar Vucsics hozzátette, az incidenst áldozatok nélkül sikerült megakadályozni, és megköszönte mindenkinek, aki részt vett az észak-vajdasági akcióban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 10:36
Fotó: MEHMET ALI OZCAN Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, nagy rombolóerejű robbanóanyagot találtak a Török Áramlatnál a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök újágíróknak nyilatkozva elmondta, katonáik és rendőreik vasárnap reggel a velebiti településtől nem messze, két hátizsákot, két nagy csomag robbanóanyagot találtak gyutacsokkal.

Mint mondta, Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is tájékoztatta. 

Beszéltem Orbán Viktorral, tájékoztattam őt, hogy gázszünet van, hogy Magyarországon nem lesz gáz, és Észak-Szerbiában sem. Később beszélhetünk néhány részletről, a hadsereg, a kémelhárítás, vagy a katonai biztonsági ügynökség, mindazok, akiknek a feladata a kritikus gázinfrastruktúra megőrzése volt, tájékoztatni fogják önöket a nap folyamán

– mondta Vucsics, és kiemelte: – Kíméletlenül fogunk fellépni mindenkivel, aki úgy gondolja, hogy létfontosságú infrastruktúrát veszélyeztet.

Nyilvánvaló, hogy a geopolitikai játszmák minket is érintenek, ezért kell a legmagasabb szintű képességeket mutatnunk. Könyörtelenül fogunk fellépni mindenkivel szemben, aki úgy gondolja, hogy veszélyezteti a Szerb Köztársaság létfontosságú infrastruktúráját. Könyörtelenül. A robbanóanyagok pusztító ereje sok-sok-sok embert veszélyeztethetett volna

– emelte ki a szerb elnök. 

Vucsics gratulált minden katolikus kereszténynek húsvét alkalmából. – A magyar lakosság nagy része, testvéreink is ott élnek. Egyrészt sajnálom, hogy húsvétkor megzavartuk őket, másrészt örülök, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint sikerült megakadályoznunk egy, a Szerb Köztársaság létfontosságú érdekeit sértő súlyos akciót áldozatok nélkül – tette hozzá. 

Borítókép: Alekszandar Vucsics (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
