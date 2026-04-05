Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok

A szerb elnök közölte: telefonbeszélgetést folytatott Magyarország miniszterelnökével, Orbán Viktorral, amely során tájékoztatta őt katonai és rendőri szerveik vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban.

A szerb egységek nagy rombolóerejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyújtózsinórokat találtak.

Elmondta Orbán miniszterelnöknek, hogy a vizsgálat további alakulásáról is tájékoztatni fogják.

Orbán Balázs közösségi oldalán reagált, mint fogalmazott, „országaink energiabiztonságát meg fogjuk óvni”.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, nagyszabású rendőrségi és katonai akció zajlik Magyarkanizsa község területén a Vajdaságban, Szerbiában, ahol több útvonalat is lezártak, miközben a hatóságok kiterjedt terepkutatást végeznek.