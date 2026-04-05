Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Vajdaságkatonai akcióSzerbia

Nagyszabású rendőri és katonai akció a kritikus gázinfrastruktúra közelében Magyarkanizsán + videó

Nagyszabású rendőrségi és katonai akció zajlik Magyarkanizsa község területén a Vajdaságban, Szerbiában, ahol több útvonalat is lezártak, miközben a hatóságok kiterjedt terepkutatást végeznek. Nem hivatalos információk szerint Oromhegyes közelébe jelentős számú rendőri és katonai egységet vezényeltek, több személygépkocsival, terepjáróval és furgonnal.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 9:37
Illusztráció Fotó: FILIP STEVANOVIC Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A műveletet összehangoltan hajtják végre: a keresés a földön zajlik, miközben a levegőből is figyelemmel kísérik az eseményeket. A térség felett helikopterek köröznek, amelyek a rendőri és katonai koordinációt és az ellenőrzést segítik – írja a Pannon Rtv. hírportálján. 

Fotó: AFP

A rendelkezésre álló információk szerint több fontos útvonalat is lezártak. Nem járható az Oromhegyes és Ilonafalu közötti útszakasz, valamint az Ilonafalu és Velebit közötti út sem. A hatóságok ezeken a szakaszokon, illetve a környező területeken folytatják az átvizsgálást.

A szerbiai közszolgálati médium értesülései alapján a szabadkai Felső Ügyészség engedélyével a Bűnügyi Rendőrség Igazgatóságának munkatársai, a katonai rendészet, valamint a Szerbiai Katonaság egyéb egységei már a kora reggeli óráktól jelen vannak a helyszínen. 

A művelet célja olyan tiltott, a lakosság életére veszélyes anyagok felkutatása, amelyek veszélyt jelenthetnek a térségben található létfontosságú infrastruktúrára.

A hatóságok információi szerint fennáll a veszélye annak, hogy a térségben található kritikus gázinfrastruktúra is veszélybe kerülhet, ezért rendelték el a fokozott ellenőrzést és a terület részleges lezárását.

Az akció jelenleg is tart, a hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek.

A szerb Blic információi szerint több utat is lezártak, és 

a bűnügyi és a katonai rendőrség gyanús tartalmú tárgyakat talált a magyarkanizsai gázinfrastruktúra közvetlen közelében.

A hatóságok drónokkal, hőkamerákkal és nyomkereső kutyákkal vonultak a helyszínre. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.