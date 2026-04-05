Orbán Balázs: A vezetéket meg kell védeni!

Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát, és nyíltan közlik, hogy nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon – írta a közösségi médiában a Török Áramlat gázvezeték elleni merényletkísérletre reagálva Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Ez a valóság!
– hangsúlyozta.
Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket pedig meg kell védeni!
– zárta bejegyzését Orbán Balázs.
Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
