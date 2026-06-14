Farage ultimátumot adott a szociális bérlakásokban élő külföldieknek

Bár a jelenlegi munkáspárti kormányzat terveinek megvalósíthatatlanságával vádolja Farage-t, a közvélemény-kutatások szerint a Reform UK támogatottsága töretlen, mivel egyre több választó érzi úgy, hogy az állam elfordult saját polgáraitól.

Farage és a Reform UK terveinek népszerűségéhez minden bizonnyal hozzájárult a közbiztonság egyre nyilvánvalóbb romlása is. Mint arról beszámoltunk, Belfastban a héten zavargások törtek ki, miután egy szudáni migráns életveszélyesen megsebesített egy férfit.

Borítókép: Nigel Farage (Fotó: AFP)