nigel faragereform ukmigráns

Farage ultimátumot adott a szociális bérlakásokban élő külföldieknek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nigel Farage, a brit Reform UK párt karizmatikus vezetője újabb frontot nyitott a bevándorlás elleni küzdelemben. Legfrissebb javaslata szerint a szociális bérlakásokban élő külföldi állampolgároknak három hónapjuk lenne arra, hogy magánúton keressenek maguknak szállást, különben elveszítenék tartózkodási jogukat és kitoloncolás várna rájuk. Farage szerint véget kell vetni annak az „abszurditásnak”, hogy a brit adófizetők pénzéből fenntartott lakásokat migránsok foglalják el, miközben a közösségért régóta dolgozó polgárok az utcára szorulnak.

Munkatársunktól
2026. 06. 14. 7:28
Nigel Farage Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár a jelenlegi munkáspárti kormányzat terveinek megvalósíthatatlanságával vádolja Farage-t, a közvélemény-kutatások szerint a Reform UK támogatottsága töretlen, mivel egyre több választó érzi úgy, hogy az állam elfordult saját polgáraitól.

Farage és a Reform UK terveinek népszerűségéhez minden bizonnyal hozzájárult a közbiztonság egyre nyilvánvalóbb romlása is. Mint arról beszámoltunk, Belfastban a héten zavargások törtek ki, miután egy szudáni migráns életveszélyesen megsebesített egy férfit.

Borítókép: Nigel Farage (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekHormuzi szoros

Európa előétel a menüben

Tóth Máté avatarja

Az energiafegyver kora: Hormuztól a világrendszerváltás egyenértékeséig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.