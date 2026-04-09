Összehangolt külföldi titkosszolgálati akciósorozat zajlik az Orbán-kormány ellen

Egyértelműen kirajzolódik az a kép, hogy a magyar kormány lejáratására, a választások befolyásolására összehangolt, nemzetközi akciósorozat indult, amelynek részeként nyilvánosságra hoznak lehallgatott telefonbeszélgetéseket, illetve azok leiratát. Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott tárgyalásait szellőztette meg a Direkt36 és a VSsquare újságírója, Panyi Szabolcs. Kedden pedig a szintén globalista hátterű Bloombereg állt elő egy Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között lezajlott telefonbeszélgetés teljes leiratával.

Minden kétség kizárva

– Ha bárki kételkedett, hogy van-e nyílt, durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választás kampányába, akkor remélem, hogy már semmi kételye nincsen – mondta a Bloomberg által nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvről Szijjártó Péter az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Szerinte „az, hogy külföldi titkosszolgálatok titkosszolgálati eszközökkel megszerzett telefonlehallgatások, jegyzőkönyvek – amik nem tudom honnan származnak, mert nekünk ilyen jegyzőkönyvünk nincs egyénként –, ezek öt nappal a választás előtt a magyar sajtóba kikerülnek: mi ez, ha nem titkosszolgálati beavatkozás?” – fejtette ki.