Összehangolt külföldi titkosszolgálati akciósorozat zajlik az Orbán-kormány ellen

Az utóbbi hetek történései arra utalnak, hogy eddig példátlan, összehangolt, nemzetközi titkosszolgálati akció zajlik a magyar választások befolyásolásáért. Egyes globalista hátterű hazai és külföldi sajtóorgánumok sorra hozzák nyilvánosságra a magyar kormány külügyminiszterének, illetve már Orbán Viktor kormányfőnek is az orosz vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetéseinek bizonyos részleteit.

2026. 04. 09. 7:07
Szijjártó Péter Forrás: Facebook
Egyértelműen kirajzolódik az a kép, hogy a magyar kormány lejáratására, a választások befolyásolására összehangolt, nemzetközi akciósorozat indult, amelynek részeként nyilvánosságra hoznak lehallgatott telefonbeszélgetéseket, illetve azok leiratát. Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott tárgyalásait szellőztette meg a Direkt36 és a VSsquare újságírója, Panyi Szabolcs. Kedden pedig a szintén globalista hátterű Bloombereg állt elő egy Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között lezajlott telefonbeszélgetés teljes leiratával.

Minden kétség kizárva

– Ha bárki kételkedett, hogy van-e nyílt, durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választás kampányába, akkor remélem, hogy már semmi kételye nincsen – mondta a Bloomberg által nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvről Szijjártó Péter az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Szerinte „az, hogy külföldi titkosszolgálatok titkosszolgálati eszközökkel megszerzett telefonlehallgatások, jegyzőkönyvek – amik nem tudom honnan származnak, mert nekünk ilyen jegyzőkönyvünk nincs egyénként –, ezek öt nappal a választás előtt a magyar sajtóba kikerülnek: mi ez, ha nem titkosszolgálati beavatkozás?” – fejtette ki.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

