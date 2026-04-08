Szijjártó Péter: Újabb titkosszolgálati akció, ezúttal iráni telefonhívás + videó

Iráni egyeztetés és biztonsági kockázat

A tárcavezető felidézte, hogy a most kiszivárgott egyik beszélgetés egy korábbi egyeztetés volt közte és az iráni külügyminiszter között. Ez abban az időszakban történt, amikor a sajtóban olyan hírek jelentek meg, amelyek Magyarországot próbálták összefüggésbe hozni a libanoni robbantásokkal.

Szijjártó Péter hangsúlyozta:

jeleztem neki, hogy Magyarországnak az égegyadta világon semmi köze nincsen ehhez a robbantássorozathoz,

és hozzátette, hogy a magyar szolgálatok készek voltak konzultációra az iráni féllel. Szavai szerint sikerült tisztázni a helyzetet, és ezzel „Magyarország nem lett terrorszervezetek és terrortámadások célpontja”.