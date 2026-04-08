Rendkívüli

Szijjártó Péter: Újabb titkosszolgálati akció, ezúttal iráni telefonhívás

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Szijjártó PéterIrántelefonhívástitkosszolgálati akció

Szijjártó Péter: Újabb titkosszolgálati akció, ezúttal iráni telefonhívás + videó

Külföldi titkosszolgálati beavatkozásról és lehallgatott telefonbeszélgetések nyilvánosságra hozataláról beszélt legújabb videójában Szijjártó Péter. A tárcavezető szerint mindez a magyar választások befolyásolását célozhatja, miközben egy korábbi, iráni kollégájával folytatott egyeztetés révén sikerült elhárítani egy komoly biztonsági kockázatot.

2026. 04. 08. 18:17
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy továbbra is zajlik a külföldi titkosszolgálatok beavatkozása a magyar választási folyamatba. Mint mondta, kiderült: külföldi szolgálatok folyamatosan lehallgatták a telefonhívásait, és ezek közül több beszélgetést most nyilvánosságra is hoznak. Hozzátette, szerinte mindez egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy befolyásolják a magyar választások kimenetelét.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: MTI/Kovács Márton

Iráni egyeztetés és biztonsági kockázat

A tárcavezető felidézte, hogy a most kiszivárgott egyik beszélgetés egy korábbi egyeztetés volt közte és az iráni külügyminiszter között. Ez abban az időszakban történt, amikor a sajtóban olyan hírek jelentek meg, amelyek Magyarországot próbálták összefüggésbe hozni a libanoni robbantásokkal.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: 

jeleztem neki, hogy Magyarországnak az égegyadta világon semmi köze nincsen ehhez a robbantássorozathoz,

és hozzátette, hogy a magyar szolgálatok készek voltak konzultációra az iráni féllel. Szavai szerint sikerült tisztázni a helyzetet, és ezzel „Magyarország nem lett terrorszervezetek és terrortámadások célpontja”.

„Nem szabad ilyen álhírekkel játszani”

A külügyminiszter arra is kitért, hogy a Hezbollahhoz köthető álhírek, valamint más politikai szereplők megnyilvánulásai veszélyes helyzetet teremthetnek. Mint mondta, ezek „mind-mind Magyarországot terrortámadások célpontjává tehetik”.

A Tisza Párt elnökére utalva úgy fogalmazott, korábban „beállt abba a hullámba”, amely félrevezető információkat terjesztett, például a szíriai elnökkel kapcsolatban.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormány minden körülmények között megvédi az ország biztonságát. Mint fogalmazott: „a magyar emberek számíthatnak Magyarország szuverén nemzeti kormányára”, és hozzátette, hogy „mi mindig megvédjük Magyarországot, mindig megvédjük a magyar emberek biztonságát”.

A miniszter szerint a mostani ügy is azt bizonyítja, hogy a gyors és határozott fellépésnek köszönhetően sikerült elhárítani egy súlyos fenyegetést.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekválasztás

Bayer Zsolt: Választás előtt 2. rész – A generációkról

Bayer Zsolt avatarja

Gyertek, normális fiatalok! A haza számít rátok, ezeregyszáz év históriája és hagyománya benneteket vár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
