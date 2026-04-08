Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy továbbra is zajlik a külföldi titkosszolgálatok beavatkozása a magyar választási folyamatba. Mint mondta, kiderült: külföldi szolgálatok folyamatosan lehallgatták a telefonhívásait, és ezek közül több beszélgetést most nyilvánosságra is hoznak. Hozzátette, szerinte mindez egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy befolyásolják a magyar választások kimenetelét.
Szijjártó Péter: Újabb titkosszolgálati akció, ezúttal iráni telefonhívás + videó
Külföldi titkosszolgálati beavatkozásról és lehallgatott telefonbeszélgetések nyilvánosságra hozataláról beszélt legújabb videójában Szijjártó Péter. A tárcavezető szerint mindez a magyar választások befolyásolását célozhatja, miközben egy korábbi, iráni kollégájával folytatott egyeztetés révén sikerült elhárítani egy komoly biztonsági kockázatot.
Iráni egyeztetés és biztonsági kockázat
A tárcavezető felidézte, hogy a most kiszivárgott egyik beszélgetés egy korábbi egyeztetés volt közte és az iráni külügyminiszter között. Ez abban az időszakban történt, amikor a sajtóban olyan hírek jelentek meg, amelyek Magyarországot próbálták összefüggésbe hozni a libanoni robbantásokkal.
Szijjártó Péter hangsúlyozta:
jeleztem neki, hogy Magyarországnak az égegyadta világon semmi köze nincsen ehhez a robbantássorozathoz,
és hozzátette, hogy a magyar szolgálatok készek voltak konzultációra az iráni féllel. Szavai szerint sikerült tisztázni a helyzetet, és ezzel „Magyarország nem lett terrorszervezetek és terrortámadások célpontja”.
„Nem szabad ilyen álhírekkel játszani”
A külügyminiszter arra is kitért, hogy a Hezbollahhoz köthető álhírek, valamint más politikai szereplők megnyilvánulásai veszélyes helyzetet teremthetnek. Mint mondta, ezek „mind-mind Magyarországot terrortámadások célpontjává tehetik”.
A Tisza Párt elnökére utalva úgy fogalmazott, korábban „beállt abba a hullámba”, amely félrevezető információkat terjesztett, például a szíriai elnökkel kapcsolatban.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormány minden körülmények között megvédi az ország biztonságát. Mint fogalmazott: „a magyar emberek számíthatnak Magyarország szuverén nemzeti kormányára”, és hozzátette, hogy „mi mindig megvédjük Magyarországot, mindig megvédjük a magyar emberek biztonságát”.
A miniszter szerint a mostani ügy is azt bizonyítja, hogy a gyors és határozott fellépésnek köszönhetően sikerült elhárítani egy súlyos fenyegetést.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
