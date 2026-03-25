Előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt, a tüzet oltják. Az RBK hírportál szerint Uszty-Luga a legnagyobb, építés alatt álló orosz kikötő a Balti-tengeren, és az országban a második Novorosszijszk után.
Több száz drón csapott le, lángba borult a legnagyobb balti orosz kikötő – videó
Tűz ütött ki az Uszty-Luga kikötőben egy ukrán dróntámadás nyomán – közölte Alekszandr Drozgyenko, a Leningrádi régió kormányzója szerdán a Telegram-csatornáján.
A szentpétervári Pulkovo repülőtér forgalmát szerdára virradóra korlátozták. Viborgban károk keletkeztek egy lakóházban.
Drozgyenko kormányzó szerint a Leningrádi régió légterében 56 ukrán drónt lőttek le. Az orosz védelmi tárca közölte, hogy az éjszaka folyamán 389 pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek az orosz légtérben.
Moszkva, Kaluga, Jaroszlavl, Pszkov és Cserepovec repülőtereinek forgalmát a támadások megzavarták.
A határ menti Belgorod megyében Vjacseszlav Gladkov kormányzónak a Max üzenetküldőn kiadott közleménye szerint ukrán rakétacsapások jelentős károkat okoztak az energetikai létesítményekben. Fennakadások tapasztalhatók az áram- és a vízellátásban.
