Rendkívüli

Ez biztos kiveri a biztosítékot Magyar Péternél: már a 444 főszerkesztője is fölényes Fidesz-győzelmet vár + videó

dróntámadásorosz-ukrán háborúLeningrádkikötő

Több száz drón csapott le, lángba borult a legnagyobb balti orosz kikötő – videó

Tűz ütött ki az Uszty-Luga kikötőben egy ukrán dróntámadás nyomán – közölte Alekszandr Drozgyenko, a Leningrádi régió kormányzója szerdán a Telegram-csatornáján.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 9:09
Tucatjával lőtte le az ukrán drónokat az orosz légvédelem
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP) Fotó: JOSE COLON
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt, a tüzet oltják. Az RBK hírportál szerint Uszty-Luga a legnagyobb, építés alatt álló orosz kikötő a Balti-tengeren, és az országban a második Novorosszijszk után.

Súlyos ukrán dróntámadás történt a leningrádi régióban (Képernyőfotó: Facebook)
Súlyos ukrán dróntámadás történt a Leningrádi régióban. Forrás: Facebook

A szentpétervári Pulkovo repülőtér forgalmát szerdára virradóra korlátozták. Viborgban károk keletkeztek egy lakóházban.

Drozgyenko kormányzó szerint a Leningrádi régió légterében 56 ukrán drónt lőttek le. Az orosz védelmi tárca közölte, hogy az éjszaka folyamán 389 pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek az orosz légtérben. 

Moszkva, Kaluga, Jaroszlavl, Pszkov és Cserepovec repülőtereinek forgalmát a támadások megzavarták.

A határ menti Belgorod megyében Vjacseszlav Gladkov kormányzónak a Max üzenetküldőn kiadott közleménye szerint ukrán rakétacsapások jelentős károkat okoztak az energetikai létesítményekben. Fennakadások tapasztalhatók az áram- és a vízellátásban.

 

Ukrajnával egyeztet Magyar Péter

Rendszeresek a támadások, közel sincs itt a béke, Zelenszkij húsdarálója tovább pörög, mindeközben Magyar Péter mégis rendszeresen egyeztet Ukrajnával. 

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Függetlenség – kitől?

Kondor Katalin avatarja

Az unió parancsuralom alá próbált és próbál megannyiszor taszítani bennünket, elég, ha csak a Magyarország területére eltervezett, milliónyi migráns számára felépített lerakati helyre gondolunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu