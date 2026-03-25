Több száz drón csapott le, lángba borult a legnagyobb balti orosz kikötő – videó

Ukrajnával egyeztet Magyar Péter

Rendszeresek a támadások, közel sincs itt a béke, Zelenszkij húsdarálója tovább pörög, mindeközben Magyar Péter mégis rendszeresen egyeztet Ukrajnával.

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.