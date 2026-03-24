Dróntámadás ért egy civilt Oroszországban: autóját találták el

A háború nemcsak a frontvonalakon, hanem a hátországban élő civilek mindennapjait is egyre inkább fenyegeti. Egy friss beszámoló szerint az oroszországi Belgorodi terület egyik településén civil sérült meg egy dróntámadás következtében.

Magyar Nemzet
Forrás: RIA Novosztyi2026. 03. 24. 10:41
Mentők egy személygépkocsi mellett, amelyet egy drón lezuhanása rongált meg Zaporizzsja térségében Ukrajnában Fotó: Dmytro Smolienko Forrás: NurPhoto/AFP
A dróntámadás a tájékoztatás szerint egy személyautót ért a Grajvoroni járásban található Zamostye faluban. 

dróntámadás
Illusztráció: egy mentőautó (Forrás: RIA Novosztyi)

A járműben tartózkodó férfi nyílt kézsérülést szenvedett, írta Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója.

A dróntámadás áldozatát ellátták

A mentők a helyszínen ellátták az áldozatot, kórházi kezelést azonban nem kért, az autója viszont súlyosan megrongálódott, írja a RIA Novosztyi.

A történtek újabb példái annak, hogy a konfliktus egyre gyakrabban sodorja veszélybe a civil lakosságot a harcoktól távolabb eső területeken is. A régióban az elmúlt időszakban megszaporodtak a hasonló incidensek: a jelentések szerint ukrán drónok és rakéták rendszeresen céloznak meg különböző objektumokat, amelyek következtében civilek is megsérülnek.

A háború árát így mindkét oldalon ártatlan emberek fizetik meg: sebesülések, romba dőlt járművek és állandó bizonytalanság kíséri a mindennapokat.

Borítókép: Mentők egy személygépkocsi mellett, amelyet egy drón lezuhanása rongált meg Zaporizzsja térségében Ukrajnában (Fotó: NurPhoto/AFP/Dmytro Smolienko) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu