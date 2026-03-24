A járműben tartózkodó férfi nyílt kézsérülést szenvedett, írta Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója.

A dróntámadás áldozatát ellátták

A mentők a helyszínen ellátták az áldozatot, kórházi kezelést azonban nem kért, az autója viszont súlyosan megrongálódott, írja a RIA Novosztyi.

A történtek újabb példái annak, hogy a konfliktus egyre gyakrabban sodorja veszélybe a civil lakosságot a harcoktól távolabb eső területeken is. A régióban az elmúlt időszakban megszaporodtak a hasonló incidensek: a jelentések szerint ukrán drónok és rakéták rendszeresen céloznak meg különböző objektumokat, amelyek következtében civilek is megsérülnek.

A háború árát így mindkét oldalon ártatlan emberek fizetik meg: sebesülések, romba dőlt járművek és állandó bizonytalanság kíséri a mindennapokat.

A magyar ellenzék vezetője, Magyar Péter a háborúban álló Kijevvel egyeztet

Miközben az orosz–ukrán háborúban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus egyre több civil áldozatot követel, a háborúpárti Európai Unió rendületlenül támogatja Ukrajnát.

Magyar Péter az elmúlt időszakban többször egyeztetett ukrán szereplőkkel, és 2024-es kijevi látogatása során is kapcsolatba lépett hivatalos körökkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetével. Jelenléte a müncheni biztonsági konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Ukrajna melletti kiállásának egyik jelképes állomása a 2024. július 11-i kijevi útja volt.