Drónháború Moszkva felett: újabb hullám érte a fővárost

Az elmúlt napokban ismét drónok jelentek meg Moszkva felett, a támadások száma érezhetően megnőtt. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint március 20. és 21. között mintegy harminc eszközt semmisítettek meg a főváros és környéke légterében. A beszámoló szerint a drónok több hullámban érkeztek: március 20-án délután és este, majd másnap hajnalban is észleltek ukrán drónokat Moszkva felett – írta a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Az elmúlt napokban jelentősen nőtt a dróntámadások száma. Fotó: AFP

Drónháború Moszkva felett

A polgármester közlése szerint az orosz légvédelem minden észlelt drónt megsemmisített.

A becsapódások helyszínére mentőket küldtek, sérültekről azonban nem érkezett hír.

Szobjanyin már március 14-én jelezte, hogy egyetlen nap alatt hatvannál is több drónt lőttek le Moszkva felett. Ezt követően több napon át újabb és újabb támadásokról számoltak be, ami azt mutatja, hogy a főváros egyre gyakrabban kerül célkeresztbe.