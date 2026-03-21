orosz-ukrán háborúukrán támadásháborúMoszkva

Drónháború Moszkva felett: újabb hullám érte a fővárost

Moszkvát ismét dróntámadások érték, a beszámolók szerint több hullámban jelentek meg az eszközök a város felett. A légvédelem folyamatosan működésben volt. Az elmúlt napokban jelentősen nőtt a támadások száma, március 14-én egy nap alatt hatvan drónt semmisítettek meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 13:48
A becsapódások helyszínére mentőket küldtek, sérültekről azonban nem érkezett hír Forrás: AFP
Az elmúlt napokban ismét drónok jelentek meg Moszkva felett, a támadások száma érezhetően megnőtt. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint március 20. és 21. között mintegy harminc eszközt semmisítettek meg a főváros és környéke légterében. A beszámoló szerint a drónok több hullámban érkeztek: március 20-án délután és este, majd másnap hajnalban is észleltek ukrán drónokat Moszkva felett – írta a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Az elmúlt napokban jelentősen nőtt a dróntámadások száma. Fotó: AFP

A polgármester közlése szerint az orosz légvédelem minden észlelt drónt megsemmisített.

A becsapódások helyszínére mentőket küldtek, sérültekről azonban nem érkezett hír.

Szobjanyin már március 14-én jelezte, hogy egyetlen nap alatt hatvannál is több drónt lőttek le Moszkva felett. Ezt követően több napon át újabb és újabb támadásokról számoltak be, ami azt mutatja, hogy a főváros egyre gyakrabban kerül célkeresztbe.

Az orosz hivatalos közlések csak a megsemmisített drónok számáról adnak tájékoztatást, így nem ismert, valójában hány eszközt indítottak Ukrajnából.

Ukrán tisztviselők szerint ezek az akciók a légi műveletek megzavarását szolgálják, és azt is célozzák, hogy a háború hatásai közvetlenebbül elérjék az orosz lakosságot. Moszkva továbbra is kiemelt célpont maradt.

Már a tengeri kereskedelem sincs biztonságban: csapás érte a kikötőt Odesszában

Tegnap arról is beszámoltunk, hogy külföldi teherhajók is megrongálódtak abban az éjszakai dróntámadásban, amely során az orosz hadsereg támadott ukrajnai célpontokat. Odessza megyében a kikötőt és a gabonaszállító hajókat is találat érte, több épületben és berendezésben károk keletkeztek, két ember pedig megsebesült.

Magyar Péterrel a magyarok nyakába szakadhat az ukrán teher

Az ukrán veszteségek súlyosak és hosszú távon fenntarthatatlanok, ezért Zelenszkij emberrablói folyamatos embervadászatot tartanak az utcákon, a kényszersorozás pedig magyar áldozatokat is követel. 

Zelenszkij azt akarja, hogy a Tisza Párt nyerje a magyar parlamenti választást, legyen egy ukránpárti kormány és egy ukránbarát miniszterelnök Magyar Péter személyében. 

Az Ursula von der Leyen vezette Európa Bizottság is minden eszközzel azon dolgozik, hogy Ukrajnát segítse, akkor is, ha ez belesodorhatja Európát egy háborúba.

Magyar Péter az ukránokkal egyeztet

Magyar Péter 2024-es kijevi látogatása óta folyamatos kapcsolatban áll ukrán szereplőkkel, ugyanakkor nem ismert, pontosan milyen témákban egyeztetett akkor, illetve azóta partnereivel. Annyi bizonyos, hogy találkozott egy, az ukrán titkosszolgálathoz köthető személlyel, ám az nem derült ki, Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kiket keresett fel, illetve kikkel folytatott további megbeszéléseket.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

A 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián a felek láthatóan igyekeztek elkerülni a találkozás benyomását, 

ugyanakkor egyikük sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. 

Borítókép: Idős asszony nézi a leégett házát (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
