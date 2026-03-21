Szijjártó PéterBrüsszelUkrajnaBarátság kőolajvezetékZelenszkij

Kijevnek üzent a külügyminiszter: előbb az olaj, utána jöhet a pénz + videó

– Mindaddig, amíg Ukrajna olajbokád alatt tartja Magyarországot, addig semmifajta pénz Ukrajnába küldéséhez a szuverén nemzeti kormány nem fog hozzájárulni – kommentálta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ukrán elnök nyilatkozatát szombaton a Facebookon. Szijjártó Péter hangsúlyozta: Zelenszkij elnök úr téved, hiszen az Európai Unióban világos szabályok vannak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 21. 7:10
Szijjártó Péter: Előbb az olaj, aztán a pénz Forrás: MTI
Szijjártó Péter videójában felidézte: Zelenszkij elnök azt mondja, hogy hiába a magyar vétó, hiába nem akarják a magyarok, az Európai Unió, Brüsszel meg fogja találni a módját annak, hogy a 90 milliárd eurós hadikölcsönt odaadják Ukrajnának.

Szijjártó Péter: Zelenszkij elnök téved, hiszen az Európai Unióban világos szabályok vannak

– Nos, Zelenszkij elnök úr téved, hiszen az Európai Unióban világos szabályok vannak, csak egyhangúság esetén adhatja oda Brüsszel ezt a 90 milliárd eurót Ukrajnának – közölte Szijjártó Péter, hangsúlyozva: „márpedig a mi álláspontunk világos, előbb az olaj, aztán a pénz”. 

Mindaddig, amíg Ukrajna olajbokád alatt tartja Magyarországot, addig semmifajta pénz Ukrajnába küldéséhez a szuverén nemzeti kormány nem fog hozzájárulni.

Hozzátette: Zelenszkij elnök előbb fejezze be ezt az ócska színjátékot, fejezze be a hazudozást, indítsák újra a kőolajszállítást Magyarországra, adjanak garanciát, hogy soha többet nem helyeznek minket olajblokád alá, és akkor utána majd mehet a pénz Ukrajnába.

De Zelenszkij elnök úr, jegyezze meg, előbb az olaj, aztán a pénz

– fogalmazott a miniszter.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kun Béla útján Ukrán Péter

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
