Kijevnek üzent a külügyminiszter: előbb az olaj, utána jöhet a pénz + videó

Szijjártó Péter videójában felidézte: Zelenszkij elnök azt mondja, hogy hiába a magyar vétó, hiába nem akarják a magyarok, az Európai Unió, Brüsszel meg fogja találni a módját annak, hogy a 90 milliárd eurós hadikölcsönt odaadják Ukrajnának.

Szijjártó Péter: Zelenszkij elnök téved, hiszen az Európai Unióban világos szabályok vannak Fotó: AFP

– Nos, Zelenszkij elnök úr téved, hiszen az Európai Unióban világos szabályok vannak, csak egyhangúság esetén adhatja oda Brüsszel ezt a 90 milliárd eurót Ukrajnának – közölte Szijjártó Péter, hangsúlyozva: „márpedig a mi álláspontunk világos, előbb az olaj, aztán a pénz”.