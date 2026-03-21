Szijjártó Péter kijelentése után jöhet a hiszti Magyar Pétertől és a Tiszát támogató ukránoktól

Szijjártó PéterBrüsszelUkrajnaVálasztás 2026Barátság kőolajvezeték

– Meg fogjuk nyerni a választást Magyarországon, és onnantól kezdve az eredményeket befolyásolni próbáló ukránok megnézhetik majd magukat – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy a Barátság kőolajvezeték kérdésében „óriási színházat játszanak”.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 21. 6:36
Szijjártó Péter: Meg fogjuk nyerni a választást, és utána majd az ukránok megnézhetik magukat Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a rákospalotai lakossági fórumán rámutatott, hogy április 12. nem csupán Magyarország, hanem Ukrajna számára is kulcsfontosságú: „ugye nekünk sorskérdés, mert ezen a választáson világossá tehetjük, hogy mi nem akarunk háborúba menni, nem akarjuk a pénzünket elküldeni Ukrajnába és nem akarjuk, hogy az ukránok bejöjjenek az Európai Unióba, s az ukránok érdeke pontosan ellentétes ezzel”.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy a Barátság kőolajvezeték kérdésében „óriási színházat játszanak" Fotó: MTI

„Azaz van egy 180 fokos különbség a nemzeti érdekeink között, a magyaroknak és ukránoknak. Mert az ukránok mit akarnak? Az ukránok azt akarják, hogy mi is menjünk a háborújukba. Az ukránok azt akarják továbbá, hogy adjuk oda a pénzünket az ukrán állam és a hadsereg működtetésére. És be akarnak jönni az Európai Unióba” – sorolta.

Ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy beavatkozzanak a magyar parlamenti választásba. Ennek a beavatkozásnak két formáját választják, van egy nyilvánosság számára kevésbé látható formája, és ez ellen mi is a nyilvánosság számára kevésbé látható eszközökkel küzdünk, de küzdünk. És vannak a nyilvánosság előtt is jól látható elemek, ilyen például Magyarország elleni olajblokád

– folytatta.

„Ugye mi történt? Az történt, hogy szépen összeültek, Berlin, Brüsszel, Kijev, és mivel mindhármójuknak az érdeke, hogy Magyarországon a Tisza Párt nyerje meg a választást, eldöntötték, hogy beavatkoznak brutálisan egy olajblokáddal. És mit gondoltak? Hogy majd lesz egy olajellátási válság, abból fakadóan egy benzinellátási válság, hosszú sorok a benzinkutakon, ezer forintos benzinár, és ez az álmoskönyvek szerint nagyon ritkán jó a kormányoldalnak, sokkal inkább az ellenzéknek” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ugyanakkor aláhúzta, hogy ők sem „most jöttek a 6:20-assal, a szakmát nem ma kezdték”, így felkészültek az ilyen helyzetekre is. 

Megállapodtunk a szerbekkel meg a szlovákokkal, megrendeltük a tengeri szállításokat, feltöltöttük a tartalékokat, és hatástalanítottuk ezt a kezdeményezést

– mondta. 

Majd úgy vélekedett, hogy a Barátság kőolajvezeték kérdésében „óriási színházat játszanak”, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő leveleket írnak egymásnak, miközben „naponta beszélnek ötször meg állandóan találkoznak”, hogy mi legyen ebben az ügyben.

A helyzet az, hogy minket hülyének néznek, pedig mi nem a hülyék, hanem a magyarok vagyunk. Mert nyilvánvaló, hogy nem arról van szó, hogy valamit az ukránok csináltak, és most azt az Európai Bizottság próbálja megoldani (…) Megbeszélték, hogy ezt fogják csinálni. Koordinálták, összehangolták és együtt csinálják azért, hogy a parlamenti választás Magyarországon befolyásolják

– fogalmazott.

Illetve arra is kitért, hogy három nappal a választás után, április 15-én fogják előterjeszteni Brüsszelben azt a javaslatot, amelynek értelmében az olcsó orosz kőolajat teljes egészében kitiltanák az EU-ból.

Hogyha nincsen olcsó orosz olaj és gáz, akkor vegyük elő a rezsiszámlákat, szorozzuk meg hárommal, és az lesz a rezsiszámla következő összege. Mert ma a rezsicsökkentésnek az az alapja, hogy olcsó orosz energiát veszünk, és ezért harcolni is fogunk, hogy így legyen. És nem azért harcolunk érte, mert orosz, meg mert Putyin, hanem azért harcolunk érte, mert olcsó

– szögezte le. A miniszter végül kiemelte, hogy miután nem jött be az olajblokád, Ukrajna a Török Áramlat gázvezeték oroszországi szakaszának támadásával „totális energiablokádot” próbáltak létrehozni, azonban ez sem sikerült. „Mit csinálnak? Halálosan fenyegetik a miniszterelnököt. Zelenszkij csahosai halálosan fenyegetik a miniszterelnök gyerekeit és kiskorú unokáit. Ez teljes egészében elfogadhatatlan. ”

Ezt nem fogjuk tűrni, minket, magyarokat senki nem fenyegethet, nem fogjuk engedni, hogy a miniszterelnököt fenyegessék. Nem fogjuk engedni, hogy Magyarországot fenyegessék. Mi meg fogjuk nyerni a parlamenti választást, és onnantól kezdve majd az ukránok megnézhetik magukat

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
