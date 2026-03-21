Szijjártó Péter kijelentése után jöhet a hiszti Magyar Pétertől és a Tiszát támogató ukránoktól

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a rákospalotai lakossági fórumán rámutatott, hogy április 12. nem csupán Magyarország, hanem Ukrajna számára is kulcsfontosságú: „ugye nekünk sorskérdés, mert ezen a választáson világossá tehetjük, hogy mi nem akarunk háborúba menni, nem akarjuk a pénzünket elküldeni Ukrajnába és nem akarjuk, hogy az ukránok bejöjjenek az Európai Unióba, s az ukránok érdeke pontosan ellentétes ezzel”.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy a Barátság kőolajvezeték kérdésében „óriási színházat játszanak

„Azaz van egy 180 fokos különbség a nemzeti érdekeink között, a magyaroknak és ukránoknak. Mert az ukránok mit akarnak? Az ukránok azt akarják, hogy mi is menjünk a háborújukba. Az ukránok azt akarják továbbá, hogy adjuk oda a pénzünket az ukrán állam és a hadsereg működtetésére. És be akarnak jönni az Európai Unióba” – sorolta.

Ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy beavatkozzanak a magyar parlamenti választásba. Ennek a beavatkozásnak két formáját választják, van egy nyilvánosság számára kevésbé látható formája, és ez ellen mi is a nyilvánosság számára kevésbé látható eszközökkel küzdünk, de küzdünk. És vannak a nyilvánosság előtt is jól látható elemek, ilyen például Magyarország elleni olajblokád

– folytatta.

„Ugye mi történt? Az történt, hogy szépen összeültek, Berlin, Brüsszel, Kijev, és mivel mindhármójuknak az érdeke, hogy Magyarországon a Tisza Párt nyerje meg a választást, eldöntötték, hogy beavatkoznak brutálisan egy olajblokáddal. És mit gondoltak? Hogy majd lesz egy olajellátási válság, abból fakadóan egy benzinellátási válság, hosszú sorok a benzinkutakon, ezer forintos benzinár, és ez az álmoskönyvek szerint nagyon ritkán jó a kormányoldalnak, sokkal inkább az ellenzéknek” – tette hozzá.