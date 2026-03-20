Rendkívüli

Feljelentést tett a legújabb tiszás hazugságkampány miatt Gulyás Gergely

Odesszaorosz támadásorosz-ukrán háborúkikötőMagyar Péter

Már a tengeri kereskedelem sincs biztonságban: csapás érte a kikötőt Odesszában

Külföldi teherhajók is megrongálódtak abban az éjszakai dróntámadásban, amely során az orosz hadsereg támadott ukrajnai célpontokat. Odessza megyében a kikötőt és a gabonaszállító hajókat is találat érte, több épületben és berendezésben károk keletkeztek, két ember pedig megsebesült.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 20. 13:33
Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz hadsereg 156 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat az éjjel, Odessza megyében külföldi teherhajók is megrongálódtak a támadásban – jelentette az ukrán légierő és helyhatósági vezetők.

Odessza: külföldi teherhajók is megrongálódtak

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 133 drónt hatástalanított, azonban 13 helyszínen 19 drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Az Odessza megyét ért éjszakai dróntámadásban két ember megsebesült, és külföldi teherhajók is megrongálódtak 

– tette közzé Oleh Kiper katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva az Unian hírügynökség. 

A megyevezető jelentése szerint két, a kikötőben horgonyzó és gabonával megrakott, Palau, illetve Barbados zászlaja alatt közlekedő polgári kereskedelmi hajóban keletkeztek károk. A kikötő területén több irodaépület, egy gabonatároló és műszaki berendezések rongálódtak meg. 

Ez most még Ukrajnában történik, de ha Magyar Péter és Zelenszkij sikerrel jár, a konfliktus a magyar emberek számára sem lesz távoli esemény. 

Ukrajna közelebb van Mezőkövesdhez, mint a Balaton, és a harcok következményei egyre inkább érezhetők.

A Zelenszkij–Magyar Péter-terv 

Tegnap lapunk arról is beszámolt, hogy kiterjedt dezinformációs propagandahálózatot hoztak létre Magyarországon az ukránok, hogy a kétarcú Magyar Péter kampányát segítsék – írja az Ellenpont, amely szerint az ukrán befolyásolási kísérlet mögött egyszerre áll egy ellenzéki médiaközeg és egy, a közösségi médiában működő álprofilhálózat. 

A cél egyértelmű: a Tisza Párt politikai érdekeinek kiszolgálása, valamint az ukrán kormányzati narratíva felerősítése a magyar választási kampányban.

Nem véletlenül ukránok fejlesztették a Tisza Párt applikációját, nem véletlenül jelentek meg ukrán kémek Magyar Péter mellett, és nyilvánvalóan nem véletlen a Barátság vezeték leállításának időpontja sem. Zelenszkijék minden lépése Magyar Péter kampányának érdekeit szolgálja. Dmitro Tuzsanszkij ukrán politológus már 2024-ben kifejtette, hogy Magyar Péter ugyanolyan, mint az ukrán elnök. Egész konkrétan úgy fogalmazott, hogy a Tisza elnöke „fekete hattyú”, mint Zelenszkij volt abban az évben, amikor megnyerte a választást.

Borítókép: Az ukrán haditengerészet egyik járőrhajójának legénységi tagja egy géppuska mellett áll (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 20.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
