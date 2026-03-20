Már a tengeri kereskedelem sincs biztonságban: csapás érte a kikötőt Odesszában

Az orosz hadsereg 156 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat az éjjel, Odessza megyében külföldi teherhajók is megrongálódtak a támadásban – jelentette az ukrán légierő és helyhatósági vezetők.

Odessza megyében a kikötőt és a gabonaszállító hajókat is találat érte Fotó: AFP

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 133 drónt hatástalanított, azonban 13 helyszínen 19 drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Az Odessza megyét ért éjszakai dróntámadásban két ember megsebesült, és külföldi teherhajók is megrongálódtak

– tette közzé Oleh Kiper katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva az Unian hírügynökség.