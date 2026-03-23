Mindössze néhány órányira Borsodtól, a kelet-ukrajnai Szlovjanszkban továbbra sem kíméli a civileket a háború. Egy frissen megjelent felvétel szerint az utcákat holttestek borítják, miután orosz légicsapás érte a várost – írja a Boon.
A háború nem kíméli a civileket, Miskolc vészjósló közelségben a vérontáshoz
Mindössze néhány órányira Miskolctól, a kelet-ukrajnai Szlovjanszkban továbbra is a civil lakosság viseli a háború súlyos következményeit. Egy frissen megjelent videó megrázó képeken mutatja meg a pusztítást. A térség közelsége Magyarország számára is figyelmeztető jel.
A közösségi médiában terjedő videón megrázó jelenetek láthatók: az utcán holttestek és elpusztult állatok hevernek. A felvétel készítője úgy fogalmaz: „az egész utca tele van holttestekkel”, ami jól érzékelteti a támadás pusztításának mértékét.
A képsorok tanúsága szerint a csapás a civil lakosságot sem kímélte.
A jelenlegi információk szerint az orosz légicsapás következtében legalább négy ember életét vesztette. Ketten a helyszínen haltak meg Szlovjanszkban, további ketten pedig a kórházban hunytak el sérüléseik következtében. A sebesültek száma eléri a húszat.
A 2026. március 10-én végrehajtott támadás súlyos pusztítást okozott a városközpont lakóövezetében is, ahol a robbanások következtében több épület megrongálódott.
Ukrajna közelsége miatt a háború nincs messze Magyarországtól sem. A konfliktus továbbra is súlyos áldozatokat követel a civil lakosság körében.
Magyar Péter ukrán kapcsolatai
Magyar Péter 2024 óta folytat egyeztetéseket ukrán vezetőkkel. A Tisza Párt elnöke Kijevben is járt, ám látogatásának részleteit nem hozta nyilvánosságra. Sajtóértesülések szerint az ukrán fővárosban találkozott egy titkosszolgálati személlyel, és az is felmerült, hogy Volodimir Zelenszkij környezetéből más szereplőkkel is kapcsolatba léphetett, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg.
Az út céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel Magyar Péter nem ismertette annak hátterét. Kijevi tartózkodása során felkereste az ukrán hősök emlékfalát is, amelyről közösségi oldalán megosztott tartalmak tanúskodnak.
A politikus a müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol Volodimir Zelenszkij szintén jelen volt. Hivatalos találkozóról nem érkezett tájékoztatás, ugyanakkor egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, köztük azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal egyeztetett és panelbeszélgetésen vett részt.
Borítókép: Civil sérült meg egy orosz bombázás következtében Szlovjanszk városában 2026. február 10-én (Fotó: Anadolu/Diego Herrera Carcedo)
