A háború nem kíméli a civileket, Miskolc vészjósló közelségben a vérontáshoz

A 2026. március 10-én végrehajtott támadás súlyos pusztítást okozott a városközpont lakóövezetében is, ahol a robbanások következtében több épület megrongálódott.

Ukrajna közelsége miatt a háború nincs messze Magyarországtól sem. A konfliktus továbbra is súlyos áldozatokat követel a civil lakosság körében.

Magyar Péter ukrán kapcsolatai

Magyar Péter 2024 óta folytat egyeztetéseket ukrán vezetőkkel. A Tisza Párt elnöke Kijevben is járt, ám látogatásának részleteit nem hozta nyilvánosságra. Sajtóértesülések szerint az ukrán fővárosban találkozott egy titkosszolgálati személlyel, és az is felmerült, hogy Volodimir Zelenszkij környezetéből más szereplőkkel is kapcsolatba léphetett, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg.