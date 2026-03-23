Ukrajna abszurditása. A történet a Vinnicja megyei határszakaszon játszódott le, ahol a határőrség járőrei a Mogyiliv–Pogyilszkij átkelőnél ellenőrizték a kilépésre jelentkezőket. A férfi egy idős, mozgáskorlátozott nő társaságában próbálta elhagyni Ukrajnát, akit a hatóságok előtt feleségeként mutatott be, írta a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál, a Szon.
Az ellenőrzés során azonban hamar gyanússá vált a „házaspár” viselkedése. A határőrök kérdéseire sem a férfi, sem a nő nem tudott meggyőző válaszokat adni közös életük részleteiről, ami további vizsgálatot indított el.
A hatóságok végül megállapították, hogy a nő valójában a férfi élettársi kapcsolatban élő partnerének édesanyja. Az igazi pár eközben külföldön tartózkodik. A férfi tehát formális házasságot kötött idős anyósával, hogy kijátssza a kiutazási korlátozásokat. A határőrség megtagadta a kilépést, és értesítette az ügyben az Ukrán Nemzeti Rendőrséget. Az eset súlyosságát növeli, hogy nem először történt hasonló próbálkozás: a férfi már 2025 augusztusában is megkísérelte az ország elhagyását ugyanezzel a módszerrel.
Ukrajnában mindennapos gyakorlat a kényszersorozás
Az ügy jól példázza, milyen rendhagyó és olykor abszurd megoldásokhoz folyamodnak egyesek a szigorú utazási korlátozások megkerülése érdekében. A kényszersorozást már titkolni sem tudják.
Magyar Péter ezzel a Kijevvel egyeztet
Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul támogatja Ukrajnát.
Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel.
A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem ismertek, ugyanakkor értesülések szerint kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.
