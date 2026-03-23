Ukrajna abszurditása. A történet a Vinnicja megyei határszakaszon játszódott le, ahol a határőrség járőrei a Mogyiliv–Pogyilszkij átkelőnél ellenőrizték a kilépésre jelentkezőket. A férfi egy idős, mozgáskorlátozott nő társaságában próbálta elhagyni Ukrajnát, akit a hatóságok előtt feleségeként mutatott be, írta a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál, a Szon.

A férfi a határátkelőnél (Fotó: karpat.in.ua)

Az ellenőrzés során azonban hamar gyanússá vált a „házaspár” viselkedése. A határőrök kérdéseire sem a férfi, sem a nő nem tudott meggyőző válaszokat adni közös életük részleteiről, ami további vizsgálatot indított el.

A hatóságok végül megállapították, hogy a nő valójában a férfi élettársi kapcsolatban élő partnerének édesanyja. Az igazi pár eközben külföldön tartózkodik. A férfi tehát formális házasságot kötött idős anyósával, hogy kijátssza a kiutazási korlátozásokat. A határőrség megtagadta a kilépést, és értesítette az ügyben az Ukrán Nemzeti Rendőrséget. Az eset súlyosságát növeli, hogy nem először történt hasonló próbálkozás: a férfi már 2025 augusztusában is megkísérelte az ország elhagyását ugyanezzel a módszerrel.

Ukrajnában mindennapos gyakorlat a kényszersorozás

Az ügy jól példázza, milyen rendhagyó és olykor abszurd megoldásokhoz folyamodnak egyesek a szigorú utazási korlátozások megkerülése érdekében. A kényszersorozást már titkolni sem tudják.

Nemrégiben fényes nappal, a város közepén kaptak el egy férfit az ukrán TCK-sok.

Forced mobilization in Lutsk🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️



In Lutsk, mobilization, as usual, is carried out in the finest tradition. In daylight, on a deserted street, TCC officers are pinning a young man down, presumably so he won’t change his mind about fulfilling his duty. For added persuasiveness,… https://t.co/bUYaz2ohMH pic.twitter.com/Iz0dyIG7Bv — MaximKrivonosBattalionOfficial (@MKBattalionOf) March 21, 2026

Időről időre újabb és újabb videók látnak napvilágot, amelyek bemutatják a kényszersorozások szörnyűségét Ukrajnában.

Forced mobilization continues in Ukraine



TCC officers capture all men on a city street who do not have the money to pay off military enlistment offices.



Here are some videos from #Vinnytsia#Ukraine #UkraineNews #TCC #Mobilization #FreeUkraine https://t.co/fCkJ44BgVn pic.twitter.com/viCpq2aEiD — MaximKrivonosBattalionOfficial (@MKBattalionOf) March 19, 2026

E rövid felvétel is megdöbbentő: egy férfira öten támadnak rá, hogy a frontra vigyék. Folyamatosak a harcok Ukrajnában, több ezren vesztik életüket a fronton, ezért hurcolják el az embereket Zelenszkij brutális emberrablói.

Magyar Péter ezzel a Kijevvel egyeztet

Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul támogatja Ukrajnát.

Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel.

A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem ismertek, ugyanakkor értesülések szerint kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.