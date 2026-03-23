UkrajnakényszersorozásférfianyósZelenszkijorosz-ukrán háborúMagyar Péter

Nyíregyházától pár órára még az anyósukat is feleségül veszik a férfiak, csak elkerüljék a háborút

Szokatlan és egyben meghökkentő esetre derült fény Ukrajnában: egy kijevi férfi saját, 80 éves anyósával kötött házasságot annak érdekében, hogy elhagyhassa az országot.

Magyar Nemzet
Forrás: SZON2026. 03. 23. 9:57
Ukrajnában sokan mindent elkövetnek, hogy elkerüljék a besorozást Fotó: Andriy Andriyenko Forrás: Ukrajna 65. gépesített dandárja
Ukrajna abszurditása. A történet a Vinnicja megyei határszakaszon játszódott le, ahol a határőrség járőrei a Mogyiliv–Pogyilszkij átkelőnél ellenőrizték a kilépésre jelentkezőket. A férfi egy idős, mozgáskorlátozott nő társaságában próbálta elhagyni Ukrajnát, akit a hatóságok előtt feleségeként mutatott be, írta a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál, a Szon.

A férfi a határátkelőnél (Fotó: karpat.in.ua)

Az ellenőrzés során azonban hamar gyanússá vált a „házaspár” viselkedése. A határőrök kérdéseire sem a férfi, sem a nő nem tudott meggyőző válaszokat adni közös életük részleteiről, ami további vizsgálatot indított el.

A hatóságok végül megállapították, hogy a nő valójában a férfi élettársi kapcsolatban élő partnerének édesanyja. Az igazi pár eközben külföldön tartózkodik. A férfi tehát formális házasságot kötött idős anyósával, hogy kijátssza a kiutazási korlátozásokat. A határőrség megtagadta a kilépést, és értesítette az ügyben az Ukrán Nemzeti Rendőrséget. Az eset súlyosságát növeli, hogy nem először történt hasonló próbálkozás: a férfi már 2025 augusztusában is megkísérelte az ország elhagyását ugyanezzel a módszerrel.

Ukrajnában mindennapos gyakorlat a kényszersorozás

Az ügy jól példázza, milyen rendhagyó és olykor abszurd megoldásokhoz folyamodnak egyesek a szigorú utazási korlátozások megkerülése érdekében. A kényszersorozást már titkolni sem tudják.

Nemrégiben fényes nappal, a város közepén kaptak el egy férfit az ukrán TCK-sok.

Időről időre újabb és újabb videók látnak napvilágot, amelyek bemutatják a kényszersorozások szörnyűségét Ukrajnában.

E rövid felvétel is megdöbbentő: egy férfira öten támadnak rá, hogy a frontra vigyék. Folyamatosak a harcok Ukrajnában, több ezren vesztik életüket a fronton, ezért hurcolják el az embereket Zelenszkij brutális emberrablói.

Magyar Péter ezzel a Kijevvel egyeztet

Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul támogatja Ukrajnát.

Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. 

A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem ismertek, ugyanakkor értesülések szerint kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

A politikus részvétele a Müncheni Biztonsági Konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik szimbolikus momentuma a 2024. július 11-i kijevi útja volt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Ukrajnában sokan mindent elkövetnek, hogy elkerüljék a besorozást (Fotó: Ukrajna 65. gépesített dandárja) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
