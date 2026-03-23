Sosem látott durva eszközöket vetnek be a külföldi titkosszolgálatok, hogy belevigyék Magyarországot a háborúba + videó

Szijjártó Pétert lehallgatták egy magyar újságíró közreműködésével – többek között erről is beszélt Hidvéghi Balázs az Igazság órájában, miután kiszivárgott egy hangfelvétel Panyi Szabolcs újságróról, aki azzal kérkedett, milyen titkosszolgálati kapcsolatai vannak. A felvétel szerint a Tisza Párt is be van csatornázva a nemzeti kormányellenes hadműveletbe, az újságíró elárulta, jelenleg is tanácsokkal látja el Orbán Anitát.

2026. 03. 23. 7:30
Látszik, mekkora a tét és a nemzetközi tét is, hogy ilyen eszközök jelennek meg a magyar kampányban – reagált Hidvéghi Balázs arra a Panyi Szabolcsról szóló hangfelvételre, amelyen az hallható, milyen kapcsolata van más országok titkosszolgálataival és Orbán Anitával.  Az államtitkár szerint nagyon figyelik ezt külföldi államok a hazai eseményeket és mozgósítják az embereiket, a most nyilvánosságra került hangfelvételből is az látszik, hogy máshova játszik Panyi Szabolcs.

A Tisza Párt is be van csatornázva a nemzeti kormányellenes hadműveletbe

Hidvéghi Balázs szerint mindent elmond, hogy a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója azzal büszkélkedett, hogy régi kapcsolata van a Tisza Párt politikusával, Orbán Anitával régi barátok és jelenleg is tanácsokkal lát el, és a későbbiekben is megmondja majd neki, kit vegyen fel a külügyminisztériumba. Az államtitkár megjegyezte, a Tisza Párt is be van csatornázva a nemzeti kormány ellenes hadműveletbe. – Eddig is ellenállt Magyarország, most viszont nagyon durván és láthatóan megmutatkoznak, ez példátlan – mondta.

Hidvéghi Balázs beszélt arról is, a Tisza Párt elnöke egyszer mondott igazat, amikor úgy fogalmazott, csak egy kicsi szuverenitásról kell lemondanunk. – A gyakorlatban viszont ez úgy működik, ha egy kicsi szuverenitásról lemondunk, és enged egy ügyben a brüsszeli politikának, akkor mindenben engedni fog. Magyar Péter pontosan ezért kell nekik, mert Orbán Viktorral ellentétben ő engedelmeskedik minden parancsnak – hívta fel a figyelmet.

– Az Európai Unióba nem azért léptünk be, hogy megmondják, mit tegyünk, hanem egy olyan klubba léptünk be, ahol egyenrangú felek vagyunk, és tiszteletben, közösen hoznak a tagállamok döntéseket – húzta alá. 

– Nehézsúlyú küzdelembe ne küldjünk pehelysúlyú versenyzőt – idézte vissza Lázár János szavait. 

A titkosszolgálati kapcsolataival kérkedő Panyi Szabolcs a Tisza Pártnak ad tanácsokat (Forrás: Képernyőfotó)

– Magyarország már eddig is hírnevet szerzett azzal, milyen politikát folytatott, nemet mondtunk a migrációra, most pedig a háborúra, nagyon nem mindegy, Európa mit mond. Az, amit Európa választ, mint út, az egy rossz út – vélekedett, hozzátéve, sok kérdés van jelenleg nyitva, de a magyar kormány megmutatta most is, hogy lehet más utat választani.

A politikus megjegyzi, rengeteg álhír terjeng a magyar választás kapcsán, ezek egyike a Washington Post cikke, amely szerint az oroszok javasolták Orbán Viktornak az önmerénylet ötletét. – Mindezt annak fényében írják, hogy az ukrán elnök halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt – közölte.

Magyarországon győzelemre akarjuk vinni az önálló szuverén patrióta politikát és ez rengeteg érdeket sért.

Hidvéghi Balázs beszélt a Szijjártó Péter és Donald Tusk között kialakult üzengetésre is, miután Tusk azt állította, hogy Orbán Viktor Moszkvát tájékoztatja az EU tanácsüléseiről.  – Oroszországgal tárgyalni kell, nem lehet levinni a külpolitikát arra a szintre, mint Kaja Kallas. Egy ilyen szereplővel, egy ilyen feszült háborús helyzetben evidencia, hogy tárgyalni kell, saját magát gyengíti az unió azzal, hogy elzárkózik a kommunikációtól – mutatott rá.

Az Európai Néppárt kijelentésére, mely szerint bármi áron támogatják Ukrajnát, melynek tagja a Tisza Párt is, az államtitkár úgy kommentálta, ez már a sokadik ilyen nyilatkozat.  – Több megdöbbentő nyiltkozat hangzott már el korábban főleg a német politikusoktól, hogy nem számít mit gondolnak a németek, attól még fegyvert, pénzt, katonát küldenek, mert ez mindennél fontosabb, de Friedrich Merz kancellár is azt mondta nemrégiben, hogy Ukrajna támogatása a legfontosabb, nem érdekes, hogy az emberek életére milyen hatással van az olajár robbanása.

A németekkel ellentétben, a magyar választók viszont üzenhetnek Brüsszelnek, nemet mondhatnak a háborúra, az ukránok pénzelésére és az emelkedő rezsiárakra is. – Zelenszkij azóta elzárta a Barátság kőolajvetetéket, ezzel is beavatkozva a választásokba, majd életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort, és az aranykonvoj is feltűnt, ami tovább indokolja, hogy a magyarok összefogjanak. Azt kérem mindenkitől, hogy mondjon nemet ezekre a rossz politikákra és álljon ki a hazájáért – mondta.

Orbán Viktor országjárásáról elmondták, mindegy, mekkora tömeg van a miniszterelnök rendezvényein, a baloldal izzadtságszagú cikkeket igyekszik közölni ennek az ellenkezőjéről.

A HVG szerint például sok olyan kíváncsiskodó ment el meghallgatni a miniszterelnököt, akik egyébként tiszások. – Nehéz komolyan reagálni erre, pedig nagyon nagy a tét, nem mindegy, hogy a nemzet fejlődésére megy a pénz, vagy Ukrajnába, egy vérgőzös háborúba – hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy egy ilyen veszélyhelyzetben nem szabad kockáztatni.

Hidvéghi Balázs a közel-keleti válság kapcsán kialakult bevándorlási kockázatról elmondta, Nyugat-Európában választásokat dönt el ez a kérdés, nálunk viszont Orbán Viktor már a migrációválság kirobbanásakor döntött, nem kérünk az illegális bevándorlókból. – Minden kezdeményezés azt szolgálja, hogy Brüsszelbe döntsék el, de nem vehetik el ezt a döntést a nemzetállamoktól. A közel-keleti válság okán megugrott ismét ez a veszély, de sok tagállam mondta már azt, lezárják a határaikat, ha megindul egy ilyen migrációs hullám – fogalmazott, hozzátéve, hogy mindazt, amit Európában szerettünk, eltűnőben van, sok ország számára nincs visszaút.

Borítókép: Hidveghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Forrás: Facebook)
 

add-square Titkosszolgálati akció Szijjártó Péter ellen

Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el Szijjártó Péter lehallgatása ügyében

Titkosszolgálati akció Szijjártó Péter ellen 4 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
