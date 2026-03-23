A Fidesz vállalata és megcsinálta: duplájára nőtt a családi adókedvezmény

A családi adókedvezmény 2011-ben lépett életbe, ez volt a 2010-es kormányváltás után az Orbán-kabinet egyik legfontosabb új intézkedése. Az alaplogika azóta sem változott: minél több gyermeket nevel egy család, annál nagyobb adókedvezményt kap. Az összegek viszont az utóbbi időben fél év alatt kétszer is emelkedtek. Erre mindjárt visszatérünk, előbb tekintsünk vissza arra, hogyan jutottunk el idáig.

Az egykulcsos, arányos személyi jövedelemadózás kezdetektől, 2011-től családbarát volt, ugyanis az első pillanattól járt kedvezmény a gyermekek után.

Az Orbán-kormány aztán időről időre újabb elemeket illesztett be az szja-rendszerbe, ilyen volt például a 2015-től élő első házasok adókedvezménye, vagy később, 2022-ben a 25 évnél fiatalabbak és 2023-ban a 30 év alatti anyák kedvezménye.

Fontos dátum volt 2020. január elseje is, azóta alkalmazható ugyanis a négy vagy többgyermekes anyák szja-mentessége, amit tavaly terjesztettek ki a három- és az idei évvel kezdődően több lépcsőben a kétgyermekes anyákra.

Szintén számottevő volt az a négyéves program is, amelyben 2016 és 2019 között a kétgyermekeseknek járó kedvezményt emelték a duplájára – gyermekenként tízről húszezer forintra.

Fokozatos építkezés

Ezek után jött a mostani duplázás. Előbb idézzük fel, hogy 2025 első félévéig

egy gyermek után tízezer,

kettő után húsz-húszezer,

a nagycsaládoknál gyermeknék havi 33 ezer, vagyis három gyermeknél 99 ezer forint családi adókedvezmény járt.

Csakhogy a kormány a kedvezmény megduplázásáról döntött, ami két lépcsőben történt meg. 2025 júliusától

egy gyermek után 15 ezerre,

két gyermek esetén kétszer 30 ezerre,

három vagy több gyermek után pedig gyermekenként 49 500 forintra, vagyis összesen minimum 148 500 forintra emelkedett az adókedvezmény összege.

Az idén január 1-jével fejeződött be a kedvezmények duplázása, ezzel – mint arra a miniszterelnök februári parlamenti szezonnyitó beszédében kitért – egymillió család jövedelme emelkedett meg. Ez számokban kifejezve annyit jelent, hogy

egy gyermek esetében húszezer,

két gyermekenként kétszer negyvenezer, azaz nyolcvanezer,

három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer, vagyis összesen minimum 198 ezer forintra növekedett az adókedvezmény.

Más úton is több marad a családoknál

Eközben a csed és a gyed szja-mentessége 2025. július 1-jétől szintén életbe lépett. Az adómentes csed révén félévnyi ellátás alatt mintegy félmillió forint marad a családnál, a gyed esetében pedig 18 hónapra lebontva 780 ezer forintról van szó.

Ezek együtt a gyermek kétéves koráig több mint 1,2 millió forintos plusz juttatást jelentenek.

A mentesség a nagyszülői, a diplomás és a nevelőszülői gyedre, valamint az örökbefogadói díjra is kiterjed. A csed extra júliustól azt is lehetővé teszi, hogy az anya már a gyermek három hónapos korától részmunkaidőben dolgozzon, és közben megkapja a csed hetven százalékát.