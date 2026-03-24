Akkora orosz támadás indult, hogy a NATO gépeit is riasztották

Nem sokkal ezt megelőzően Volodimir Zelenszkij elnök ukrán hírszerzési értesülésekre hivatkozva figyelmeztetett egy közelgő, nagyszabású orosz csapásra.

A támadás során Poltavában és Zaporizzsjában helyi idő szerint nem sokkal hajnali három óra előtt robbanások történtek

– ezt Telegram-csatornákat követő források jelezték. Az ukrán légierő először 2.45-kor adott ki riasztást a közeledő orosz ballisztikus rakéták miatt. A hajnali órákban az ország nyugati részén fekvő Ivano-Frankivszk megyéből is robbanásokról érkeztek jelentések – közölte a Suspilne közszolgálati műsorszolgáltató.

Zaporizzsja régió vezetője, Ivan Fedorov arról tájékoztatott, hogy az éjszakai támadás során legalább egy ember életét vesztette, míg öt másik megsérült a várost érő dróntámadás következtében.

Elmondása szerint hat többlakásos épület, két családi ház és egy ipari létesítmény is megrongálódott, valamint tüzek keletkeztek. Poltava megyében Vitalij Gyakivnyics kormányzó jelezte, hogy több lakóingatlan és egy hotel is károkat szenvedett.

A támadás következtében itt legalább két ember meghalt, és további 11-en megsérültek.

Az éjszaka folyamán szinte egész Ukrajnában légiriadót rendeltek el, miközben orosz drónok több térségben is célpontokat támadtak, beleértve a nyugati régiókat is.

A lengyel légierő közlése szerint a támadás idején lengyel és szövetséges vadászgépeket is készültségbe helyeztek a lengyel légtér védelmére.

Korábban az éjszaka során Kijevben is robbanások hallatszottak a fővárost érő dróntámadás alatt.

A helyi hatóságok megerősítették, hogy a légvédelmi rendszerek működnek, és felszólították a lakosságot, hogy vonuljanak óvóhelyre.

Harkivban Ihor Terehov polgármester közölte, hogy egy drón a városban egy nyílt területre zuhant, de nem robbant fel, így nem okozott károkat. Károkról Kijevből és Ivano-Frankivszk megyéből sem érkezett jelentés. Zelenszkij esti beszédében arra utalt, hogy a várható támadás hétfő késő esti óráiban következhet be, ugyanakkor a pontos időpontról és a lehetséges célpontokról nem adott további információt.