Donald TrumpIránTeheránközel-keletmegállapodásForradalmi Gárda

Trump szerint közel a megállapodás, de Irán mindent tagad

Donald Trump biztató fejleményekről számolt be az iráni helyzettel kapcsolatban, és közölte, hogy egyelőre elhalasztják a katonai csapásokat. Az iráni vezetés ugyanakkor tagadta az állítólagos tárgyalásokat, és azt állította, hogy Trump kijelentései mögött más szándékok húzódnak.

Sebők Barbara
Forrás: BreitBart2026. 03. 23. 20:10
Mint arról lapunk is beszámolt, az amerikai elnök az iráni helyzettel kapcsolatban biztató fejleményekről számolt be. Donald Trump közlése szerint eredményes tárgyalások zajlanak, ezért egyelőre elhalasztják a katonai csapásokat. Az iráni állami média azonban röviddel Trump üzenete után cáfolt. A külügyminisztérium közleményében tagadta, hogy tárgyalnának az amerikai féllel, és azt állította: Trump kijelentései inkább az energiaárak csökkentését és a katonai tervek előkészítésére szánt idő növelését szolgálják – számolt be róla a BreitBart.

A Mehr News állami médium beszámolója szerint hangsúlyozták azt is, hogy a térség országai ugyan kezdeményeztek lépéseket a feszültség enyhítésére, de Teherán szerint a konfliktus nem az ő oldalukról indult, ezért a megoldást Washingtonnál kell keresni. Egy másik iráni hírügynökség, a Fars News egy névtelen kormányzati forrásra hivatkozva arról írt: 

sem közvetlen, sem közvetett kapcsolat nincs Trump és az iráni vezetés között.

A forrás szerint az amerikai elnök azért hátrált meg, mert értesült arról, hogy Irán célpontjai között Nyugat-Ázsia valamennyi erőműve szerepelhet.

Abdollah Haji Sadeghi, a Forradalmi Gárda nevében kijelentette: hadseregük „további meglepetéseket” tartogat az Egyesült Államok számára, amelyeket szerinte „soha nem látott és nem hallott” módon hajthatnak végre.

Trump hatalmas bejelentést tett Iránról: leállnak a támadások
Korábban Donald Trump a Truth Social közösségi felületen jelentette be, hogy az Egyesült Államok és Irán az elmúlt napokban nagyon jó és eredményes egyeztetéseket folytatott a konfliktus rendezéséről. Az amerikai elnök szerint a tárgyalások hangneme kifejezetten konstruktív volt, ami lehetővé tette, hogy ideiglenesen leállítsák az iráni energetikai létesítmények ellen tervezett katonai műveleteket. 

Örömmel jelentem be, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban nagyon jó és eredményes megbeszéléseket folytatott a közel-keleti ellenségeskedésünk teljes és végleges rendezéséről. Ezeknek a mélyreható, részletes és konstruktív tárgyalásoknak a hangvétele és hangneme alapján, amelyek a héten is folytatódni fognak, utasítottam a hadügyminisztériumot, hogy a folyamatban lévő találkozók és megbeszélések sikerétől függően öt napra halassza el az iráni erőművek és energetikai infrastruktúra elleni támadásokat

— írta Donald Trump elnök, szavait a BBC idézte.

add-square Támadás Irán ellen

NATO-főtitkár: Több mint húsz ország csatlakozott a Hormuzi-szoros biztonságáról szóló tervhez

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekolaszország

Salvini is kimondta a lényeget!

Bayer Zsolt avatarja

Matteo Salvini kiállt a háborúellenes békepárti politika mellett, Orbán Viktort pedig Európa legbátrabb vezetőjének nevezte.

