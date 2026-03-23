Trump szerint közel a megállapodás, de Irán mindent tagad

Mint arról lapunk is beszámolt, az amerikai elnök az iráni helyzettel kapcsolatban biztató fejleményekről számolt be. Donald Trump közlése szerint eredményes tárgyalások zajlanak, ezért egyelőre elhalasztják a katonai csapásokat. Az iráni állami média azonban röviddel Trump üzenete után cáfolt. A külügyminisztérium közleményében tagadta, hogy tárgyalnának az amerikai féllel, és azt állította: Trump kijelentései inkább az energiaárak csökkentését és a katonai tervek előkészítésére szánt idő növelését szolgálják – számolt be róla a BreitBart.

Az iráni külügyminisztérium tagadta, hogy tárgyalások folynak Fotó: AFP

A Mehr News állami médium beszámolója szerint hangsúlyozták azt is, hogy a térség országai ugyan kezdeményeztek lépéseket a feszültség enyhítésére, de Teherán szerint a konfliktus nem az ő oldalukról indult, ezért a megoldást Washingtonnál kell keresni. Egy másik iráni hírügynökség, a Fars News egy névtelen kormányzati forrásra hivatkozva arról írt:

sem közvetlen, sem közvetett kapcsolat nincs Trump és az iráni vezetés között.

A forrás szerint az amerikai elnök azért hátrált meg, mert értesült arról, hogy Irán célpontjai között Nyugat-Ázsia valamennyi erőműve szerepelhet.