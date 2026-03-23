Trump hatalmas bejelentést tett Iránról: leállnak a támadások

Fordulat körvonalazódik a Közel-keleten: az amerikai elnök az iráni helyzettel kapcsolatban biztató fejleményekről számolt be. Donald Trump közlése szerint eredményes tárgyalások zajlanak, és egyelőre elhalasztják a katonai csapásokat.

Sebők Barbara
2026. 03. 23. 12:39
Trump hatalmas bejelentést tett Iránról: leállnak a támadások Forrás: AFP
Donald Trump a Truth Social közösségi felületen jelentette be, hogy az Egyesült Államok és Irán az elmúlt napokban nagyon jó és eredményes egyeztetéseket folytatott a konfliktus rendezéséről. Az amerikai elnök szerint a tárgyalások hangneme kifejezetten konstruktív volt, ami lehetővé tette, hogy ideiglenesen leállítsák az iráni energetikai létesítmények ellen tervezett katonai műveleteket. A következő napok kulcsfontosságúak lehetnek, mivel a megbeszélések folytatódnak, és ezek kimenetele határozhatja meg a térség további sorsát.

Trump közlése szerint eredményes tárgyalások zajlanak, és egyelőre elhalasztják a katonai csapásokat (Fotó: AFP)

Örömmel jelentem be, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban nagyon jó és eredményes megbeszéléseket folytatott a közel-keleti ellenségeskedésünk teljes és végleges rendezéséről. Ezeknek a mélyreható, részletes és konstruktív tárgyalásoknak a hangvétele és hangneme alapján, amelyek a héten is folytatódni fognak, utasítottam a hadügyminisztériumot, hogy a folyamatban lévő találkozók és megbeszélések sikerétől függően öt napra halassza el az iráni erőművek és energetikai infrastruktúra elleni támadásokat.

— írta Donald Trump elnök, szavait a BBC idézte.

Trump közel került céljai eléréséhez

Donald Trump már szombaton közölte, hogy fontolgatja a katonai művelet intenzitásának csökkentését

Trump kifejtette azt is, hogy teljes mértékben megsemmisültek Irán rakétái és azok indító eszközei. 

Csütörtökön a Pentagon arról tájékoztatott, hogy az iráni haditengerészet összes tengeralattjárója megsemmisült. Pete Hegseth elmondta, hogy Irán tengeri flottájának 120 felszíni egysége megsemmisült, ahogy a 11 tengeralattjárója is elpusztult.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
