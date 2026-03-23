Trump hatalmas bejelentést tett Iránról: leállnak a támadások

Donald Trump a Truth Social közösségi felületen jelentette be, hogy az Egyesült Államok és Irán az elmúlt napokban nagyon jó és eredményes egyeztetéseket folytatott a konfliktus rendezéséről. Az amerikai elnök szerint a tárgyalások hangneme kifejezetten konstruktív volt, ami lehetővé tette, hogy ideiglenesen leállítsák az iráni energetikai létesítmények ellen tervezett katonai műveleteket. A következő napok kulcsfontosságúak lehetnek, mivel a megbeszélések folytatódnak, és ezek kimenetele határozhatja meg a térség további sorsát.

Örömmel jelentem be, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban nagyon jó és eredményes megbeszéléseket folytatott a közel-keleti ellenségeskedésünk teljes és végleges rendezéséről. Ezeknek a mélyreható, részletes és konstruktív tárgyalásoknak a hangvétele és hangneme alapján, amelyek a héten is folytatódni fognak, utasítottam a hadügyminisztériumot, hogy a folyamatban lévő találkozók és megbeszélések sikerétől függően öt napra halassza el az iráni erőművek és energetikai infrastruktúra elleni támadásokat.

— írta Donald Trump elnök, szavait a BBC idézte.