Pentagon: Az iráni haditengerészet összes tengeralattjárója megsemmisült

A Pentagon további forrásokat kér

A hadügyminiszter közölte, hogy a Pentagon akár kétszázmilliárd dollár pótlólagos pénzügyi forrást kérhet a kongresszustól annak érdekében, hogy az iráni célok elérhetők legyenek, valamint a felhasznált katonai eszközöket pótolják és a raktárakat feltöltsék. Megjegyezte, hogy miközben az előző, Joe Biden vezette adminisztráció idején az amerikai hadianyagot Ukrajnába küldték, addig jelenleg ez a hadianyag jobban hasznosul a saját érdekükben.

Dan Caine, az amerikai haderő egyesített vezérkarának főnöke a többi között arról számolt be, hogy az amerikai haderő az iráni katonai akció további szakaszához 64 Apache harci helikoptert vet be annak érdekében, hogy hatékonyabban iktassák ki Irán drónállományát, és elmondta, hogy egyre mélyebbre hatolnak be Irán területére.

Dan Caine tábornok, az amerikai Légierő Vezérkari Főnökeinek Egyesített Bizottságának elnöke. Fotó: Getty Images/AFP/Win McNamee

A tábornok megállapította, hogy Irán a háborút nagy mennyiségű fegyver birtokában kezdte meg, ezért az amerikai támadások továbbra is agresszívek és mélyrehatók lesznek a ballisztikus és közepes hatótávolságú rakétakapacitások megsemmisítése érdekében. – Levadásszuk, megtaláljuk és megsemmisítjük ezeket – fogalmazott a vezérkari főnök.