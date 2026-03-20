A miniszter a Pentagon napi tájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az amerikai katonai nyomást napról napra fokozzák azzal párhuzamosan, hogy Irán egyre kevesebb katonai képességgel rendelkezik. – A mai lesz a legnagyobb méretű csomag csapások formájában – fogalmazott Pete Hegseth, aki megjegyezte, hogy nincs kitűzött céldátum, de jó úton vannak abba az irányba, hogy elérjék az iráni katonai művelet célját. Elmondta, hogy Irán tengeri flottájának 120 felszíni egysége megsemmisült, ahogy a 11 tengeralattjárója is elpusztult, írja az MTI.
Pentagon: Az iráni haditengerészet összes tengeralattjárója megsemmisült
Az iráni haditengerészet összes tengeralattjárója megsemmisült, és tengeri aknák elhelyezésére szolgáló többtucatnyi hajó is elpusztult az Irán elleni amerikai támadások nyomán – közölte Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter Washingtonban.
A Pentagon további forrásokat kér
A hadügyminiszter közölte, hogy a Pentagon akár kétszázmilliárd dollár pótlólagos pénzügyi forrást kérhet a kongresszustól annak érdekében, hogy az iráni célok elérhetők legyenek, valamint a felhasznált katonai eszközöket pótolják és a raktárakat feltöltsék. Megjegyezte, hogy miközben az előző, Joe Biden vezette adminisztráció idején az amerikai hadianyagot Ukrajnába küldték, addig jelenleg ez a hadianyag jobban hasznosul a saját érdekükben.
Dan Caine, az amerikai haderő egyesített vezérkarának főnöke a többi között arról számolt be, hogy az amerikai haderő az iráni katonai akció további szakaszához 64 Apache harci helikoptert vet be annak érdekében, hogy hatékonyabban iktassák ki Irán drónállományát, és elmondta, hogy egyre mélyebbre hatolnak be Irán területére.
A tábornok megállapította, hogy Irán a háborút nagy mennyiségű fegyver birtokában kezdte meg, ezért az amerikai támadások továbbra is agresszívek és mélyrehatók lesznek a ballisztikus és közepes hatótávolságú rakétakapacitások megsemmisítése érdekében. – Levadásszuk, megtaláljuk és megsemmisítjük ezeket – fogalmazott a vezérkari főnök.
Borítókép: Az iráni haditengerészet hajója (Forrás: Képernyőkép)
