Feljelentést tett a legújabb tiszás hazugságkampány miatt Gulyás Gergely

Pentagon: Az iráni haditengerészet összes tengeralattjárója megsemmisült

Az iráni haditengerészet összes tengeralattjárója megsemmisült, és tengeri aknák elhelyezésére szolgáló többtucatnyi hajó is elpusztult az Irán elleni amerikai támadások nyomán – közölte Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter Washingtonban.

Forrás: MTI2026. 03. 20. 13:20
Az iráni haditengerészet hajója Forrás: Képernyőkép
A miniszter a Pentagon napi tájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az amerikai katonai nyomást napról napra fokozzák azzal párhuzamosan, hogy Irán egyre kevesebb katonai képességgel rendelkezik. – A mai lesz a legnagyobb méretű csomag csapások formájában – fogalmazott Pete Hegseth, aki megjegyezte, hogy nincs kitűzött céldátum, de jó úton vannak abba az irányba, hogy elérjék az iráni katonai művelet célját. Elmondta, hogy Irán tengeri flottájának 120 felszíni egysége megsemmisült, ahogy a 11 tengeralattjárója is elpusztult, írja az MTI. 

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter. Fotó: AFP/Mandel Ngan

A Pentagon további forrásokat kér

A hadügyminiszter közölte, hogy a Pentagon akár kétszázmilliárd dollár pótlólagos pénzügyi forrást kérhet a kongresszustól annak érdekében, hogy az iráni célok elérhetők legyenek, valamint a felhasznált katonai eszközöket pótolják és a raktárakat feltöltsék. Megjegyezte, hogy miközben az előző, Joe Biden vezette adminisztráció idején az amerikai hadianyagot Ukrajnába küldték, addig jelenleg ez a hadianyag jobban hasznosul a saját érdekükben.

Dan Caine, az amerikai haderő egyesített vezérkarának főnöke a többi között arról számolt be, hogy az amerikai haderő az iráni katonai akció további szakaszához 64 Apache harci helikoptert vet be annak érdekében, hogy hatékonyabban iktassák ki Irán drónállományát, és elmondta, hogy egyre mélyebbre hatolnak be Irán területére.

 

ARLINGTON, VIRGINIA - MARCH 19: Chairman of the Joint Chiefs of Staff Air Force General Dan Caine departs a press briefing on continued military operations at the Pentagon on March 19, 2026 in Arlington, Virginia. The U.S. and Israel continue their joint attack on Iran that began on February 28. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Dan Caine tábornok, az amerikai Légierő Vezérkari Főnökeinek Egyesített Bizottságának elnöke. Fotó: Getty Images/AFP/Win McNamee

A tábornok megállapította, hogy Irán a háborút nagy mennyiségű fegyver birtokában kezdte meg, ezért az amerikai támadások továbbra is agresszívek és mélyrehatók lesznek a ballisztikus és közepes hatótávolságú rakétakapacitások megsemmisítése érdekében. – Levadásszuk, megtaláljuk és megsemmisítjük ezeket – fogalmazott a vezérkari főnök.

 

Borítókép: Az iráni haditengerészet hajója (Forrás: Képernyőkép)

 

Súlyos a helyzet: újabb támadás érte a közel-keleti energiaszektort

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Amit látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
