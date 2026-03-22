A Hezbollah lecsapott, és Izrael válasza csak ezután következik + videó

A Hezbollah terrorszervezet rakétacsapást mért Észak-Izraelre, amelynek következtében egy ember meghalt és tűz keletkezett. Eközben egy stratégiailag kulcsfontosságú ponton is pattanásig feszült a helyzet, Donald Trump ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros kapcsán, amire megérkezett az irániak válasza is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 13:01
Légicsapást mért a Hezbollah – illusztráció Forrás: AFP
Vasárnap Libanon felől halálos rakétacsapás érte Izraelt. A Hezbollah magára vállalta a légicsapást, azt állítva, hogy izraeli katonákat vett célba. Eközben éleződik a Hormuzi-szoros körüli feszültség, Trump elnök ultimátumot adott Iránnak, amire azt a választ kapta Amerika, hogy a szoros továbbra is nyitva áll mindenki előtt, kivéve az „Irán ellenségeihez” kapcsolódó hajókat – írja az Origo a The Times of Israel beszámolója alapján.

A Hezbollah Izraelt bombázta, miközben ketyeg az óra Trump Hormuzi-szoros kapcsán adott ultimátuma végett
A Hezbollah Izraelt bombázta, miközben ketyeg az óra Trump Hormuzi-szoros kapcsán adott ultimátuma miatt
A Hezbollah terrorszervezet közleménye azt írta, hogy helyi idő szerint vasárnap reggel 8 órakor 

rakétazáporral vették célba a Misgav Am település közelében tartózkodó izraeli ellenséges hadsereg (IDF) katonáinak egy csoportosulását.

Az IDF beszámolója szerint a támadás következtében több autó kigyulladt és egy férfi életét vesztette. A helyszínen készült videófelvételen izraeli tűzoltók láthatók, amelyek hitelességét az al-Dzsazíra is megerősítette. 

A Hormuzi-szoros körüli feszültség eszkalálódik

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az „Irán ellenségeihez” kapcsolódó hajókat

– jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője. Ali Muszavi elmondta, hogy Teherán kész együttműködni a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) a tengeri biztonság javítása és a Perzsa-öbölben tartózkodó tengerészek védelme érdekében.

A diplomácia továbbra is Irán prioritása. Azonban az agresszió teljes beszüntetése, valamint a kölcsönös bizalom és biztonság még fontosabbak

– jelentette ki Muszavi. Hozzátette egyben: az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen indított támadások állnak a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet hátterében. Donald Trump amerikai elnök szombat este azzal fenyegetett, megtámadják Irán erőműveit, ha a Hormuzi-szoros 48 órán belül nem nyílik meg újra.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja alatt az iráni támadásokkal való fenyegetőzés a legtöbb hajót visszatartotta attól, hogy áthaladjon a szűk szoroson, amely a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátás körülbelül egyötödének csatornája.

Borítókép: Légicsapást indított a Hezbollah – illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Bayer Zsolt
idezojelekAndrej Babis

Lesznek még milliók is

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várunk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu