A Hezbollah lecsapott, és Izrael válasza csak ezután következik + videó

A Hezbollah terrorszervezet közleménye azt írta, hogy helyi idő szerint vasárnap reggel 8 órakor

rakétazáporral vették célba a Misgav Am település közelében tartózkodó izraeli ellenséges hadsereg (IDF) katonáinak egy csoportosulását.

Az IDF beszámolója szerint a támadás következtében több autó kigyulladt és egy férfi életét vesztette. A helyszínen készült videófelvételen izraeli tűzoltók láthatók, amelyek hitelességét az al-Dzsazíra is megerősítette.

A Hormuzi-szoros körüli feszültség eszkalálódik

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az „Irán ellenségeihez” kapcsolódó hajókat

– jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője. Ali Muszavi elmondta, hogy Teherán kész együttműködni a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) a tengeri biztonság javítása és a Perzsa-öbölben tartózkodó tengerészek védelme érdekében.

A diplomácia továbbra is Irán prioritása. Azonban az agresszió teljes beszüntetése, valamint a kölcsönös bizalom és biztonság még fontosabbak

– jelentette ki Muszavi. Hozzátette egyben: az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen indított támadások állnak a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet hátterében. Donald Trump amerikai elnök szombat este azzal fenyegetett, megtámadják Irán erőműveit, ha a Hormuzi-szoros 48 órán belül nem nyílik meg újra.