Vasárnap Libanon felől halálos rakétacsapás érte Izraelt. A Hezbollah magára vállalta a légicsapást, azt állítva, hogy izraeli katonákat vett célba. Eközben éleződik a Hormuzi-szoros körüli feszültség, Trump elnök ultimátumot adott Iránnak, amire azt a választ kapta Amerika, hogy a szoros továbbra is nyitva áll mindenki előtt, kivéve az „Irán ellenségeihez” kapcsolódó hajókat – írja az Origo a The Times of Israel beszámolója alapján.
A Hezbollah lecsapott, és Izrael válasza csak ezután következik + videó
A Hezbollah terrorszervezet rakétacsapást mért Észak-Izraelre, amelynek következtében egy ember meghalt és tűz keletkezett. Eközben egy stratégiailag kulcsfontosságú ponton is pattanásig feszült a helyzet, Donald Trump ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros kapcsán, amire megérkezett az irániak válasza is.
A Hezbollah terrorszervezet közleménye azt írta, hogy helyi idő szerint vasárnap reggel 8 órakor
rakétazáporral vették célba a Misgav Am település közelében tartózkodó izraeli ellenséges hadsereg (IDF) katonáinak egy csoportosulását.
Az IDF beszámolója szerint a támadás következtében több autó kigyulladt és egy férfi életét vesztette. A helyszínen készült videófelvételen izraeli tűzoltók láthatók, amelyek hitelességét az al-Dzsazíra is megerősítette.
A Hormuzi-szoros körüli feszültség eszkalálódik
A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az „Irán ellenségeihez” kapcsolódó hajókat
– jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője. Ali Muszavi elmondta, hogy Teherán kész együttműködni a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) a tengeri biztonság javítása és a Perzsa-öbölben tartózkodó tengerészek védelme érdekében.
A diplomácia továbbra is Irán prioritása. Azonban az agresszió teljes beszüntetése, valamint a kölcsönös bizalom és biztonság még fontosabbak
– jelentette ki Muszavi. Hozzátette egyben: az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen indított támadások állnak a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet hátterében. Donald Trump amerikai elnök szombat este azzal fenyegetett, megtámadják Irán erőműveit, ha a Hormuzi-szoros 48 órán belül nem nyílik meg újra.
Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja alatt az iráni támadásokkal való fenyegetőzés a legtöbb hajót visszatartotta attól, hogy áthaladjon a szűk szoroson, amely a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátás körülbelül egyötödének csatornája.
Borítókép: Légicsapást indított a Hezbollah – illusztráció (Fotó: AFP)
