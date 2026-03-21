Iráni rakétatámadás érte Dimónát, sok a sérült

Az IDF szerint a célba vett intézmény az iráni védelmi minisztérium alá tartozó Malek Astar Egyetemen található stratégiai létesítmény volt, amely Irán hadiiparát szolgálta, és a nukleáris fegyverekhez szükséges alkatrészek fejlesztésére használták. A Malek Astar Egyetem nyugati szankciók alatt áll az iráni nukleáris és ballisztikus rakétaprogramokhoz kapcsolódó tevékenysége miatt.

Szombat este nyilatkozott az izraeli televízióknak Éjál Zamír, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke. Közlése szerint a hadsereg nagyjából félúton tart az Irán elleni hadjáratban.

Félidőnél járunk, de az irány világos. Körülbelül egy hét múlva, pészahkor, a szabadság ünnepén tovább harcolunk a szabadságunkért és a jövőnkért

– mondta videóüzenetében.

„Az elmúlt három hétben az iráni rezsimnek okozott kiterjedt kár kezd összeadódni egy rendszerszintű stratégiai, katonai, gazdasági és kormányzati eredménnyé” – tette hozzá Zamír.