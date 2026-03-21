Fegyveres beavatkozásra készülhetnek Magyarország ellen – állítja egy ukrán újságíró

A cikk szerint az újságírót ezt követően támadni kezdte az ukrán kormányközeli média, köztük az Ukrajinszka Pravda is. Panchenko reagált a kritikákra, és élesen bírálta az ukrán vezetést.

Úgy fogalmazott:

Az »Ukrajinszka Pravda«, amely 10 év alatt mintegy 10–15 MILLIÓ dollárt kapott a korrupt USAID-től, a NED-től és Soros struktúráitól, felháborodott azon, hogy a magyar állami média engem idéz.

Hozzátette: „Vagyis nem az önök elnöke az idióta, aki nyilvánosan gyilkossággal fenyegeti egy másik ország vezetőjét? Vagyis nem azok az ukrán tisztségviselők az idióták, akik Magyarország elfoglalására szólítottak fel? Vagyis nem azok a fegyveresek az idióták, akik azt kiabálják: »Irány Budapest«!?”

„Én lennék az, aki propagandát terjeszt?” – tette fel a kérdést, majd úgy folytatta:

Pontosan önök voltak azok, akik dollármilliókért eladva magukat a szakadékba taszították az országunkat… Most pedig Magyarországot akarják elpusztítani? Nincs lelkiismeretük.

Az Ellenpont felidézte, hogy Panchenko Ukrajnában ismert médiaszereplő, aki korábban több televíziónál dolgozott, és szakmai díjat is kapott. A háború kitörése után azonban kritikus hangot ütött meg az ukrán vezetéssel szemben, ami miatt eljárás is indult ellene.