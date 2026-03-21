Az Ellenpont beszámolója szerint Diana Panchenko ukrán újságíró a közösségi oldalán arról írt, hogy az ukrán kormány fegyvereseket képez ki, akiket később Magyarországra küldhetnek, és tüntetéseken vethetnek be. Állítása szerint ezzel a magyar választásokba kívánnak beavatkozni, Magyar Péter támogatása érdekében.
Fegyveres beavatkozásra készülhetnek Magyarország ellen – állítja egy ukrán újságíró
Az Ellenpont arról írt, hogy Diana Panchenko ukrán újságíró azt állítja: az ukrán kormány fegyvereseket képez ki, akik a magyar választásokba avatkozhatnak be. Kijelentései után az ukrán kormányközeli média támadást indított ellene.
A cikk szerint az újságírót ezt követően támadni kezdte az ukrán kormányközeli média, köztük az Ukrajinszka Pravda is. Panchenko reagált a kritikákra, és élesen bírálta az ukrán vezetést.
Úgy fogalmazott:
Az »Ukrajinszka Pravda«, amely 10 év alatt mintegy 10–15 MILLIÓ dollárt kapott a korrupt USAID-től, a NED-től és Soros struktúráitól, felháborodott azon, hogy a magyar állami média engem idéz.
Hozzátette: „Vagyis nem az önök elnöke az idióta, aki nyilvánosan gyilkossággal fenyegeti egy másik ország vezetőjét? Vagyis nem azok az ukrán tisztségviselők az idióták, akik Magyarország elfoglalására szólítottak fel? Vagyis nem azok a fegyveresek az idióták, akik azt kiabálják: »Irány Budapest«!?”
„Én lennék az, aki propagandát terjeszt?” – tette fel a kérdést, majd úgy folytatta:
Pontosan önök voltak azok, akik dollármilliókért eladva magukat a szakadékba taszították az országunkat… Most pedig Magyarországot akarják elpusztítani? Nincs lelkiismeretük.
Az Ellenpont felidézte, hogy Panchenko Ukrajnában ismert médiaszereplő, aki korábban több televíziónál dolgozott, és szakmai díjat is kapott. A háború kitörése után azonban kritikus hangot ütött meg az ukrán vezetéssel szemben, ami miatt eljárás is indult ellene.
Egy felvételen Alekszej Zsulavszkij ukrán politikai elemző pedig arról beszélt, hogy szerinte Orbán Viktor hiába sürgeti a Barátság kőolajvezeték újraindítását – írja a SZON.
Az elemző szerint a probléma „megoldása” inkább az lenne, ha ukrán toborzótiszteket (TCK) küldenének Magyarországra, akik gyorsan elintéznék a helyzetet.
Megszólalásában nyíltan fenyegette Magyarországot:
„Orbán hisz magában, és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat.”
2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel Magyar Péter
A Tisza Párt elnöke 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel, és kijevi útján is tárgyalásokat folytatott, ennek részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A látogatásról annyi ismert, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, ugyanakkor nem derült ki, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kikkel egyeztetett még. Kijevben az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, ahol fotók készültek róla. A 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián pedig egy időben tartózkodott Zelenszkijjel, amit egyik fél sem cáfolt, miközben a magyar politikus a közösségi oldalán is több bejegyzést tett közzé a helyszínről.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
