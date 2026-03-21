IránhaderőEgyesült Államok

Amerikai parancsnokság: a haderő nyolcezernél több célpontot ért el

Az amerikai haderő nyolcezret meghaladó iráni célpontot ért el precíziós rakétaeszközökkel, légiereje pedig mintegy nyolcezer bevetési repülést hajtott végre az Irán elleni katonai műveletben – közölte a műveletért felelős Középső Parancsnokságot (CENTCOM) vezető Brad Cooper tengernagy szombaton.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 19:00
Március 10-én Amerika csapást mért az iráni aknászhajókra Forrás: AFP
A főtiszt a CENTCOM közösségi oldalán közzétett videóban értékelte az elmúlt három hét katonai eredményeit, és közölte, továbbra is kifejezett cél, hogy megszüntessék Irán képességét a Hormuzi-szoros közlekedésének veszélyeztetésére. Közölte, hogy Irán haditengerészete teljes mértékben megsemmisült.

Az iráni haditengerészet hajója
An iráni haditengerészet hajója Fotó: Képernyőkép

Brad Cooper emlékeztetett arra, hogy a héten két és fél tonnás rombolóbombákat dobtak le az iráni partvidéken megerősített földbe süllyesztett katonai létesítményekre, ahol többi között hajók ellen bevethető rakétákat és mobil rakétaindító állásokat tároltak, valamint megsemmisítettek olyan iráni hírszerzési létesítményeket és radarberendezéseket, amelyek a Hormuzi-szoros hajóforgalmának megfigyelésére szolgáltak.

A térségért felelős amerikai katonai irányítótörzs parancsnoka hangsúlyozta, hogy az iráni támadások ellen a világ legnagyobb légvédelmi ernyőjét építették ki a Közel-Keleten, valamint arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok a katonai történelem leghosszabb harctéri tüzérségi támadását hajtotta végre Irán ellen precíziós rakétákkal az elmúlt napokban.

Borítókép: Március 10-én Amerika csapást mért az iráni aknászhajókra (Fotó: AFP)

Irán többre lehet képes, mint azt sokan hitték

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
