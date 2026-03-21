Irán többre lehet képes, mint azt sokan hitték

A hírek szerint Irán állítólag egy kulcsfontosságú amerikai bázist vett célba nagy hatótávolságú rakétákkal. A Diego Garcia légibázis több mint négyezer kilométerre található, ez pedig azt jelenti, hogy Irán csapásmérő képességei egyértelműen erősebbek, mint azt korábban feltételezték.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 12:43
Az iszlám ország komoly csapásmérő képességről tett tanúbizonyságot, miután két ballisztikus rakétával támadta a Diego Garcia légibázist. Az amerikai–brit közös létesítmény négyezer kilométerre található, Irán ezzel pedig bebizonyította, hogy rakétái komolyabb veszélyt jelentenek, mint azt elsőre gondolták a szakértők – írja a Fox News.  

A beszámolók alapján egyik indított rakéta sem érte el a bázist, miután az egyik rakéta repülés közben meghibásodott, míg a másikat egy amerikai hadihajóról indított SM–3 elfogó rakéta semmisítette meg. A légibázis célbavétele arra utal, hogy Teherán rakétaképességei meghaladhatják a korábban elismert korlátokat.

A távoli bázis kritikus indítópont az amerikai bombázók, atom-tengeralattjárók és más stratégiai eszközök számára.

Trump nem részletezte az Irán elleni következő támadás részleteit 

Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy az Egyesült Államok célba veheti Irán legnagyobb olajközpontját. Az elnök azonban nem árult el részleteket a támadás lehetséges idejéről és módjáról. 

Amikor az újságírók a Kharg-szigettel kapcsolatos terveiről kérdezték, amely Irán olajexportjának mintegy 90 százalékát kezeli, Trump nem kívánt részleteket közölni.

„Tudják, lehet, hogy van tervem, lehet, hogy nincs, de miért mondanám ezt valaha is egy újságírónak?” – mondta Trump.

Irán a közelmúltban naponta nagyjából 1,1–1,5 millió hordó olajat exportált, főként Kínába, amely lényegében ellehetetlenülne, ha az Egyesült Államok célba venné az iszlám ország olajközpontját. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.