Irán többre lehet képes, mint azt sokan hitték

Az iszlám ország komoly csapásmérő képességről tett tanúbizonyságot, miután két ballisztikus rakétával támadta a Diego Garcia légibázist. Az amerikai–brit közös létesítmény négyezer kilométerre található, Irán ezzel pedig bebizonyította, hogy rakétái komolyabb veszélyt jelentenek, mint azt elsőre gondolták a szakértők – írja a Fox News.

Donald Trump nem árulta el a már belengetett Irán elleni csapás részleteit.

A beszámolók alapján egyik indított rakéta sem érte el a bázist, miután az egyik rakéta repülés közben meghibásodott, míg a másikat egy amerikai hadihajóról indított SM–3 elfogó rakéta semmisítette meg. A légibázis célbavétele arra utal, hogy Teherán rakétaképességei meghaladhatják a korábban elismert korlátokat.

A távoli bázis kritikus indítópont az amerikai bombázók, atom-tengeralattjárók és más stratégiai eszközök számára.

Trump nem részletezte az Irán elleni következő támadás részleteit

Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy az Egyesült Államok célba veheti Irán legnagyobb olajközpontját. Az elnök azonban nem árult el részleteket a támadás lehetséges idejéről és módjáról.

Amikor az újságírók a Kharg-szigettel kapcsolatos terveiről kérdezték, amely Irán olajexportjának mintegy 90 százalékát kezeli, Trump nem kívánt részleteket közölni.

„Tudják, lehet, hogy van tervem, lehet, hogy nincs, de miért mondanám ezt valaha is egy újságírónak?” – mondta Trump.

Irán a közelmúltban naponta nagyjából 1,1–1,5 millió hordó olajat exportált, főként Kínába, amely lényegében ellehetetlenülne, ha az Egyesült Államok célba venné az iszlám ország olajközpontját.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök