Donald Trump súlyos figyelmeztetést küldött

Donald Trump azt írta: „ha Irán nem nyitja meg teljesen, fenyegetés nélkül a Hormuzi-szorost 48 órán belül ettől a pillanattól számítva, az Amerikai Egyesült Államok megsemmisíti az ország különböző erőműveit, elsőként a legnagyobbat”.

Donald Trump figyelmeztette Iránt

Válaszul az iráni hadsereg kijelentette, hogy ha támadás éri üzemanyag- és energiaellátó létesítményeit, akkor az egész régióban az Egyesült Államokhoz kapcsolódó energia-infrastruktúrát veszi célba – közölte a Fars helyi hírügynökség.

A Hormuzi-szoroson átmenő hajóforgalom – amely a világ egyik legfontosabb olajexport-útvonalát képezi – gyakorlatilag leállt az Iránnal folytatott háború miatt.

Trump figyelmeztetése akkor érkezett, amikor Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter kijelentette, hogy Izrael és az Egyesült Államok a következő napokban jelentősen fokozni fogja Irán elleni támadásait.

Kac irodája szerint a támadások célpontja Irán vezetése lesz, amit a tel-avivi hadseregparancsnokságon tartott konzultációk után jelentettek be.

