Orbán Viktor: Lengyel–magyar két jó barát

Karol Nawrocki és Sulyok Tamás már megerősítette a lengyel–magyar barátságot

A köztársasági elnök a lengyel–magyar barátság napja alkalmából Lengyelországba utazott, ahol Karol Nawrocki elnökkel közösen erősítette meg a két ország közötti történelmi kapcsolat jelentőségét. Sulyok Tamás hangsúlyozta: a két nemzet szövetsége mélyen gyökerezik, és nem a napi politikai érdekek mentén alakult ki. Folytatódik és folytatódni fog a lengyel–magyar barátság, amely nem válhat aktuálpolitikai ingadozások tárgyává – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök hétfőn a lengyelországi Przemyslben, a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel közös sajtóértekezleten.

A lengyel és a magyar elnök küldetése az, hogy a két nemzet közötti barátság ne váljon rövid távú politikai ingadozások tárgyává, ez a barátság tart és tartani fog

– fogalmazott Nawrocki a lengyel–magyar barátság napja alkalmából rendezett elnöki találkozó után.